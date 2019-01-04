Названа невероятная скорость "Посейдона"

Сегодня стали известны некоторые характеристики перспективного российского подводного стратегического беспилотника «Посейдон». Информационное агентство ТАСС со ссылкой на отраслевой источник сообщает, что беспилотник после покидания субмарины-носителя будет осуществлять движение в направлении цели на глубине свыше 1000 метров.Отмечается, что при этом скорость, которая будет развита боевым модулем «Посейдона» составит около 110 узлов. Это около 203 км/ч - невероятная скорость для управляемых подводных аппаратов.Уточняется, что при движении боевого блока «Посейдона» будет использоваться технология, аналогичная той, которая применяется на ракете-торпеде «Шквал». Речь идёт о так называемой воздушной каверне, когда вокруг объекта образуется некое подобие полости с водяным паром. Такая технология применяется для существенного снижения сопротивления воды при движении аппарата на больших глубинах.При этом максимальная скорость «Шквала» составляет около 370 км/ч, но эта ракета-торпеда не может преодолевать дистанцию до цели более 11 км. Да и глубина для "Шквала" существенно ниже 1 км. Кстати, изначально военные эксперты утверждали, что скорость "Посейдона" будет примерно равна скорости "Шквала".Нужно отметить, что «Посейдону» на больших глубинах предстоит противостоять ещё и существенному давлению. Давление на аппарат будет расти ещё и по той причине, что «Посейдон», как отмечается, обладает высокой маневренностью.