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Названа невероятная скорость "Посейдона"

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Сегодня стали известны некоторые характеристики перспективного российского подводного стратегического беспилотника «Посейдон». Информационное агентство ТАСС со ссылкой на отраслевой источник сообщает, что беспилотник после покидания субмарины-носителя будет осуществлять движение в направлении цели на глубине свыше 1000 метров.

Названа невероятная скорость "Посейдона"



Отмечается, что при этом скорость, которая будет развита боевым модулем «Посейдона» составит около 110 узлов. Это около 203 км/ч - невероятная скорость для управляемых подводных аппаратов.

Уточняется, что при движении боевого блока «Посейдона» будет использоваться технология, аналогичная той, которая применяется на ракете-торпеде «Шквал». Речь идёт о так называемой воздушной каверне, когда вокруг объекта образуется некое подобие полости с водяным паром. Такая технология применяется для существенного снижения сопротивления воды при движении аппарата на больших глубинах.

При этом максимальная скорость «Шквала» составляет около 370 км/ч, но эта ракета-торпеда не может преодолевать дистанцию до цели более 11 км. Да и глубина для "Шквала" существенно ниже 1 км. Кстати, изначально военные эксперты утверждали, что скорость "Посейдона" будет примерно равна скорости "Шквала".

Нужно отметить, что «Посейдону» на больших глубинах предстоит противостоять ещё и существенному давлению. Давление на аппарат будет расти ещё и по той причине, что «Посейдон», как отмечается, обладает высокой маневренностью.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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