Иран отправит флотилию к американским водам

Атлантический океан далеко, и операция иранской военно-морской флотилии может занять пять месяцев.

Благодаря постоянному присутствию в международных водах иранские ВМС стремятся выполнить приказы главнокомандующего вооружёнными силами, демонстрируют флаг Исламской Республики Иран, срывая заговоры иранофобов и защищая торговые пути.

ВМС Ирана намерены развернуть боевые корабли в Атлантике. Об этом в пятницу заявили в военном ведомстве страны. Миссия призвана увеличить дальность действия военно-морских сил вплоть до «заднего двора» своего заклятого врага Соединенных Штатов, пишет Reuters.Иран рассматривает присутствие американских авианосцев в Персидском заливе как угрозу своей безопасности, в связи с чем его флот намерен противостоять этому, демонстрируя флаг возле американских вод. Заместитель командующего ВМС Ирана заявил, что флотилия отправится в Атлантику в начале нового года по местному летоисчислению, то есть в марте.- пояснил контр-адмирал Турадж Хасани.С его слов, «Саханд», недавно построенный эсминец [как утверждается, впервые полностью собственными силами], станет одним из военных кораблей, на которые будет возложено выполнение боевого задания. Как заявляет Иран, он оснащен зенитными и противокорабельными пушками, ракетами типа "поверхность-поверхность" и "поверхность-воздух" и имеет возможности для ведения электронной борьбы.Ранее, в декабре, Хасани уже заявлял, что Тегеран в скором времени отправит корабли с миссией в Венесуэлу. Как он тогда указал, иранский флот имеет все возможности для присутствия в Атлантике вблизи территории США, так как американские авианосцы ведут себя аналогичным образом в Персидском заливе.В последние годы ВМФ Ирана расширил зону действия, направляя корабли в Индийский океан и Аденский залив для защиты судов от сомалийских пиратов.- отметил Хасани.