Новости

Иран отправит флотилию к американским водам

70
ВМС Ирана намерены развернуть боевые корабли в Атлантике. Об этом в пятницу заявили в военном ведомстве страны. Миссия призвана увеличить дальность действия военно-морских сил вплоть до «заднего двора» своего заклятого врага Соединенных Штатов, пишет Reuters.

Иран рассматривает присутствие американских авианосцев в Персидском заливе как угрозу своей безопасности, в связи с чем его флот намерен противостоять этому, демонстрируя флаг возле американских вод. Заместитель командующего ВМС Ирана заявил, что флотилия отправится в Атлантику в начале нового года по местному летоисчислению, то есть в марте.


Атлантический океан далеко, и операция иранской военно-морской флотилии может занять пять месяцев.

- пояснил контр-адмирал Турадж Хасани.

Иран отправит флотилию к американским водам


С его слов, «Саханд», недавно построенный эсминец [как утверждается, впервые полностью собственными силами], станет одним из военных кораблей, на которые будет возложено выполнение боевого задания. Как заявляет Иран, он оснащен зенитными и противокорабельными пушками, ракетами типа "поверхность-поверхность" и "поверхность-воздух" и имеет возможности для ведения электронной борьбы.

Ранее, в декабре, Хасани уже заявлял, что Тегеран в скором времени отправит корабли с миссией в Венесуэлу. Как он тогда указал, иранский флот имеет все возможности для присутствия в Атлантике вблизи территории США, так как американские авианосцы ведут себя аналогичным образом в Персидском заливе.

В последние годы ВМФ Ирана расширил зону действия, направляя корабли в Индийский океан и Аденский залив для защиты судов от сомалийских пиратов.

Благодаря постоянному присутствию в международных водах иранские ВМС стремятся выполнить приказы главнокомандующего вооружёнными силами, демонстрируют флаг Исламской Республики Иран, срывая заговоры иранофобов и защищая торговые пути.

- отметил Хасани.

Использованы фотографии:
http://www.moroornews.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Британские ВМС подняли по тревоге. Вплотную к Шотландии подошла российская военная флотилия
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
70 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти