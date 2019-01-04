Двое россиян погибли в Сирии в результате авиаудара коалиции США

Из Сирии приходят сообщения об очередном авиаударе так называемой американской коалиции. Речь идёт о нанесении удара по одному из районов сосредоточения боевиков «Исламского государства» (*запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении говорится о том, что в результате нанесения ударов с воздуха погибли и двое людей, имеющих гражданство РФ. Это женщина и ребёнок.Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Хеду Саратову, входящую в Совет по правам человека при руководителе Чеченской Республики.Отмечено, что речь идёт о женщине, которая ранее отправилась из России в Сирию с целью примкнуть к псевдохалифату. Известно, что она являлась уроженкой Надтеречного района ЧР. Также называется имя женщины. Это 35-летняя Хава Ахъядова. У неё, как сообщает Хеда Саратова, в Сирии остались пятеро детей в возрасте до 12 лет. По некоторым данным, они находятся на территории, контролируемой курдами.Жертвой авиаудара стал и 4-летний мальчик, являющийся сыном уроженки Дагестана. Его мать и брат получили ранения.Удар американской коалицией был нанесён по району села Аш-Шаафа.Ранее в США сообщали, что американские войска будут выводиться из Сирии, но при этом борьбу с ИГИЛ* Штаты намерены продолжить. Госсекретарь Майк Помпео не назвал точной даты вывода войск США из САР, заявив, что «этой даты не должны знать враги Соединённых Штатов Америки».Выезд женщин с детьми для участия в террористических формированиях за рубеж (в том числе в Сирию) является большой проблемой России, особенно - северокавказских регионов. Многие из них едут в САР, чтобы найти т.н. "мужа в халифате".