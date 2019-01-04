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Глава МИД Польши: Из нормандской "четвёрки" нужно сделать "шестёрку"

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Немецкое издание Handelsblatt приводит на своих страницах заявление главы польского внешнеполитического ведомства Яцека Чапутовича. Глава МИД Польши заявил о том, что Германия и Франция не обладают полномочиями, чтобы представлять «всю Европу» в нормандском формате при обсуждении вопросов урегулирования ситуации на Украине.

Глава МИД Польши: Из нормандской "четвёрки" нужно сделать "шестёрку"



По словам Чапутовича, нормандский формат из «четвёрки» должен превратиться в «шестёрку». В него, по мнению главного польского дипломата, должны войти представители Соединённых Штатов Америки и Евросоюза. Напомним, что нормандский формат сегодня представлен четырьмя странами: Россией, Германией, Францией и Украиной.

Из заявления г-на Чапутовича:
Я полагаю, что к так называемому нормандскому формату должны присоединиться спецпредставители от США и ЕС. Возможно, Германия и Франция считают, что в нормандской группе они представляют всю Европу, но мы так не считаем. Нас (Польшу) могут представлять не отдельные страны ЕС, а европейские институты – например, институт Верховного спецпредставителя по Украине.


Г-ну Чапутовичу следует напомнить, что Польша уже принимала участие в «урегулировании» на Украине. Напомним, что польский представитель присутствовал при подписании Януковичем известного документа об уступках оппозиции. Тогда (в феврале 2014 года) Варшава выступила в качестве гаранта выполнения соглашений между майданными оппозиционерами и президентом Украины Виктором Януковичем. Хотелось бы теперь поинтересоваться у официальных польских лиц: и где те гарантии?
Использованы фотографии:
https://www.msz.gov.pl
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