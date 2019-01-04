Майданное развлечение: Добавлять "памятники Бандеры" на карты Донбасса

Украинские «патриоты» нашли для себя развлечение в Сети. Так, украинская майданная братия решила, что будет очень весело, если её представители будут входить в электронные карты Google и не только менять там названия географических объектов, но указывать несуществующие памятники, скверы и площади в городах Донбасса.На Google-карте Луганска появились отметки с якобы такими объектами как «Парк развлечений имени Шухевича», «памятник Степану Бандере», «сквер памяти Степана Бандеры» и «памятник П.Порошенко». Дописались и до такого: «памятник дохлая русня».Такая «работа» непроспавшихся после наступления нового, 2019-го, года майданных представителей в очередной раз даёт повод усомниться в наличии здравого смысла у лиц, которые всерьёз объявляют себя украинскими патриотами. Все эти действия с психологической точки зрения можно охарактеризовать известной пословицей: близок локоток, а не укусишь. Так и для почитателей «особого пути Украины» отсутствие возможности по оккупации того же Луганска заставляет тешить себя её имитацией. Имитируют, как могут, при этом сообщают друг другу через социальные сети о своих подвигах.Ранее нечто подобное «памятнику Бандере» появлялось и на электронных картах Донецка и Горловки. Однако через некоторое время сотрудники Гугла отменяли «нововведения», огорчая тех, кто ищет для себя развлечения в перерывах между факельными маршами и прочими "вредными привычками".