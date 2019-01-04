Генсек НАТО объявил о последнем шансе России по договору РСМД

Проблема будет большой и серьёзной, так как договор просто развалится.

Йенс Столтенберг высказался о решении США выйти из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, что ранее США заявили о готовящемся выходе из договора, обвинив в его нарушении Российскую Федерацию. Кроме того, в США заявили, что не будут выходить из ДРСМД только в том случае, если Россия в течение 2-х месяцев ликвидирует все свои ракеты СМД наземного базирования. В России заявили, что всё это американские попытки оправдать де-факто уже состоявшийся выход Вашингтона из договора, подписанного в 1987 году.По словам генсека НАТО, «у России есть последний шанс, чтобы вернуться к выполнению условий договора».При этом Столтенберг объявил, что в случае невозвращения России к выполнению ДРСМД возникнет серьёзная проблема.Генсек НАТО:«Обратный отсчёт» для России включил глава Госдепартамента США Майк Помпео. Произошло это 4 декабря. Остаётся ровно месяц до того дня, когда Вашингтон официально объявит о выходе из ДРСМД (4 февраля 2019).В декабре прошлого года президент Владимир Путин назвал решение советского руководства конца 80-х годов фактически подарком США. Причина в том, что у СССР на тот момент не было никаких иных ракет средней и меньшей дальности, кроме ракет наземного базирования. В США же полным ходом шли работы над РСМД как воздушного, так и морского (включая подводное) базирования. И ущерб безопасности Советского Союза оказался колоссальным.