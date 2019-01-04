Новости

Нетаньяху рассказал о теме телефонного разговора с Путиным

31
Стало известно о состоявшихся телефонных переговорах между президентом РФ и израильским премьер-министром. Сообщается, что первым делом израильский премьер выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. После этого главы государств стали обсуждать ситуацию, которая складывается в Сирийской Арабской Республике.

Нетаньяху рассказал о теме телефонного разговора с Путиным



Пресс-служба Кремля сообщает, что центральной темой стала обстановка в Сирии, которая складывается с учётом объявленного американцами вывода своего контингента из этой страны.

Из заявления:
Подчёркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам.


Добавлено, что обсуждались и другие актуальные вопросы. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху высказали стремление к развитию контактов между Россией и Израилем по ряду вопросов на разных уровнях.

Отмечено, что инициативу к телефонным переговорам в очередной раз проявил израильский премьер.

А это из заметки рассказавшего о переговорах Нетаньяху в Фейсбуке:
Я сказал президенту Путину, что Израиль готов и дальше продолжать прилагать усилия, направленные на то, чтобы не допустить, чтобы Иран закрепился в Сирии.


После этого Нетаньяху решил поздравить всех россиян с Новым годом.

Стоит напомнить, что ранее в израильских СМИ появились материалы, в которых авторы высказали суждение о том, что после вывода войск США из Сирии Израиль получит возможности «беспрепятственно выбирать цели» в этой стране.

Несколько дней назад самолёты ВВС ЦАХАЛ нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии из ливанского воздушного пространства. Традиционно было заявлено, что в качестве целей ударов значились объекты «Хизбаллы» и иранских сил. Сирийский военные заявили, что большинство израильских ракет были перехвачены системами ПВО, включая "Панцирь".
Использованы фотографии:
Фейсбук/Нетаньяху
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти