Нетаньяху рассказал о теме телефонного разговора с Путиным

Подчёркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам.

Я сказал президенту Путину, что Израиль готов и дальше продолжать прилагать усилия, направленные на то, чтобы не допустить, чтобы Иран закрепился в Сирии.

Стало известно о состоявшихся телефонных переговорах между президентом РФ и израильским премьер-министром. Сообщается, что первым делом израильский премьер выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. После этого главы государств стали обсуждать ситуацию, которая складывается в Сирийской Арабской Республике.Пресс-служба Кремля сообщает, что центральной темой стала обстановка в Сирии, которая складывается с учётом объявленного американцами вывода своего контингента из этой страны.Из заявления:Добавлено, что обсуждались и другие актуальные вопросы. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху высказали стремление к развитию контактов между Россией и Израилем по ряду вопросов на разных уровнях.Отмечено, что инициативу к телефонным переговорам в очередной раз проявил израильский премьер.А это из заметки рассказавшего о переговорах Нетаньяху в Фейсбуке:После этого Нетаньяху решил поздравить всех россиян с Новым годом.Стоит напомнить, что ранее в израильских СМИ появились материалы, в которых авторы высказали суждение о том, что после вывода войск США из Сирии Израиль получит возможности «беспрепятственно выбирать цели» в этой стране.Несколько дней назад самолёты ВВС ЦАХАЛ нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии из ливанского воздушного пространства. Традиционно было заявлено, что в качестве целей ударов значились объекты «Хизбаллы» и иранских сил. Сирийский военные заявили, что большинство израильских ракет были перехвачены системами ПВО, включая "Панцирь".