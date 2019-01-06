Турецкий этюд Трампа. Ход Путина
Ну вот мы и дождались: вслед за российскими и израильскими экспертами и в Америке заговорили о том, что вывод американских войск является «хитрым ходом», направленным на то, чтобы рассорить Россию с её союзниками в регионе. И имеются в виду, конечно, два ключевых союзника: Иран и Турция. Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью телеканалу Fox News заявил следующее: «Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов, которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим... Путину придётся делать выбор».
Такое трогательное единодушие экспертного сообщества в данном случае не кажется наигранным или глупым – анализ ситуации показывает, что причины для беспокойства у России все-таки есть, и её поведение в регионе сейчас должно стать особенно выверенным и дальновидным. Надежды на это, в общем, есть: сирийскую «партию» Кремль ведет особенно аккуратно и умно, но все-таки нам не помешало бы понять, что же Москва должна сейчас делать и как ей стоило бы попробовать избежать расставленных ловушек.
Прежде всего давайте сделаем одно важное уточнение: конечно, речь идет только о возможном ухудшении отношений с Турцией. Сотрудничество с Ираном вне угроз и подозрений: много точек соприкосновения, мало раздражителей и противоречий, некоторая зависимость Ирана, находящегося под санкционным давлением США. Все это скорее цементирует взаимоотношения двух стран, и вывод американских подразделений из Сирии может сказаться на них только положительно.
А вот с Турцией дело обстоит совсем иначе. И именно она является целью этого геополитического этюда американцев.
Прежде всего не забываем о том, что Турция является важнейшим, одним из ключевых союзников США по НАТО. Стратегическое положение страны, закрывающей для России все средиземноморское направление, удобный контроль ключевых (для РФ) морских проливов, довольно мощная армия, вооружённая по натовским стандартам, удобное расположение относительно таких «болевых точек» мировой геополитики, как Ближний Восток, Закавказье (и весь Кавказ как таковой), бассейн Каспийского моря, весьма богатый углеводородами – все эти факторы даже сами по себе, без связки друг с другом, позволяют считать Турцию одной из ключевых для США точек опоры в Евразии. В совокупности же это делает Анкару таким же ценным союзником Вашингтона, как Великобритания или Германия.
В то же время США допустили ряд стратегических просчетов, которые едва не вывели Турцию из сферы их безусловного влияния. Прежде всего это ставка на курдов в сирийском конфликте – Турция ненавидит и не приемлет никакого, даже малейшего, намека на независимость или хотя бы автономию курдов. Дело в том, что территория Турции в значительной степени состоит из провинций, населенных этническими курдами. Этнический состав Турции примерно на 20% состоит из курдов, и ещё недавно они активно, с оружием в руках, боролись за свою независимость. В общем, проблема курдов для Турции вовсе не является пустым звуком, и недавняя ставка на них заокеанских союзников справедливо воспринималась в Анкаре как предательство.
Не стоит забывать и о попытке государственного переворота в Турции, организаторы которого, как считают в Анкаре, до сих пор укрываются в США, а сам процесс не обошелся без американских спецслужб. Это тоже, без всяких преувеличений, предательство. Причем тот, против кого был направлен заговор, до сих пор возглавляет Турцию и вряд ли так просто забудет случившееся.
События последних лет, когда Турция внезапно сблизилась с Россией, со всей очевидностью показали США, что они могут лишиться этого ключевого союзника. И лучший способ для этого – продолжать упорствовать в своей поддержке курдов, имеющих крупные вооруженные формирования почти на самой границе с Турцией. Наверное, американские аналитики давно указывали своему руководству на пагубность такого поведения, и вот, наконец, они были услышаны – американцы, по крайней мере на словах, "кинули" курдов и развязали себе руки для налаживания испорченных отношений с Анкарой.
Теперь перед Россией стоит довольно непростой выбор: взять под контроль курдские территории на северо-востоке Сирии, рискуя рассориться с Турцией, или бросить их там на произвол судьбы. Во втором случае, к сожалению, под вероятным турецким контролем окажутся и основные нефтяные месторождения Сирии, и наиболее плодородные земли в пойме реки Евфрат, а также некоторые крупные водохранилища на этой реке, которые способны хоть как-то решать и без того очень острую проблему водоснабжения республики. Города Мембидж (Манбидж) и Ракка (недавняя «столица» запрещенного в России ИГИЛ) имеют ключевое значение для контроля за северо-востоком страны, и отдав их, Россия и её союзники в Сирии лишатся самого значительного шанса на успешное восстановление разрушенного гражданской войной государства.
Отчасти мы видим, что процесс занятия территорий сирийскими войсками уже начался – по сообщениям из Сирии, подразделения сирийской армии уже заняли город Мембидж. Причем сделано это по призыву сирийских курдов, ранее контролировавших этот город. Достоверной информации о том, какими силами занят этот региональный центр, к сожалению, пока нет. Но похоже, что курды уже обеспечили себе своеобразный буфер на наиболее угрожаемом направлении.
Кстати, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая армия может начать военную операцию в районе Мембиджа, если его не покинут подразделения курдов. И их готовность «сдать» город правительственным подразделениям вполне понятна: курды всерьёз рассчитывают на значительно большую лояльность Дамаска и, возможно, даже на предоставление автономии в составе Сирии. Но нужно помнить, что вывод американских подразделений из Сирии только-только начался, США ещё вполне в состоянии контролировать курдские территории, и то, как легко прошел процесс передачи Мембиджа, вполне укладывается в сценарий возможной политической ловушки для РФ.
Тем не менее, здравый смысл подсказывает, что вероятность приручения «турецкого журавля» исчезающе мала, и Москве, наверное, лучше сосредоточиться на той «синице в руке», которую она получает. Это видно уже сейчас, когда США и Турция все-таки, кажется, находят некоторый компромисс по поставкам Анкаре ЗРК «Пэтриот», а также выполнению контракта на поставки в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35. Да что там далеко за примерами ходить: даже наш традиционный «союзник» Белоруссия все больше смотрит в сторону Европы, всячески подчеркивая свою независимость от Москвы. Минск не поддержал нас даже в таких ключевых вопросах, как возвращение Крыма в состав РФ или признание независимости Ю. Осетии и Абхазии. Стоит ли надеяться, что на порядок более сильная и авторитетная Турция станет активным проводником российских интересов в регионе?
Понятно, что даже самые хорошие отношения с Турцией не приведут к тому, что она прочно встроится в кильватер Москвы. Анкара активно проводит свою суверенную политику, претендуя, скорее, на роль региональной сверхдержавы, нежели на статус российского союзника.
А раз так, нам явно не стоит ради иллюзии гипотетического российско-турецкого союзничества идти на жертвы в Сирии. Наверное, лучшее, что может сделать Москва – помочь Дамаску в восстановлении контроля над северо-восточными провинциями и постепенно вывести Сирию на уровень более-менее полноценного и дееспособного союзника.
Что же касается взаимоотношений с Турцией, то разрывать их, конечно, не стоит. И идеально будет восстановить контроль над курдскими землями без прямых столкновений с турецкими войсками, даже если это будут столкновения сирийской армии или самих курдов.
Для этого Москве предстоит показать настоящий высший политический пилотаж, действуя, одновременно, быстро и аккуратно. И военные шаги Дамаска должны идти рука об руку с усилиями наших дипломатов и спецслужб, направленными на как можно более скорое налаживание политического диалога между курдами и Дамаском.
То есть, если упростить, нам нужно действовать так быстро, как только возможно, чтобы турки просто не успели сильно укрепиться на курдских землях северо-востока Сирии. И если это получится, то американский план начнет работать уже на Москву – контролируя курдов, Кремль получит дополнительный рычаг давления на Анкару.
А вот если Турция получит все, что хочет, Россия в Сирии станет ей попросту не нужна…
Разумеется, мы должны не упускать из виду и то, что вывод американских подразделений из Сирии ещё не состоялся. Увы, он в любой момент может быть приостановлен, а то и вовсе прекращен. Но теперь это может стать очередной внутриполитической проблемой Трампа — демократы не упустят случая напомнить избирателям, что это именно они были против такого решения, да и нерешительность своего заклятого врага они наверняка смогут как следует обыграть в СМИ. Поэтому этюд, задуманный Трампом и его администрацией, при не слишком хорошей игре может оказаться ловушкой, в которую американские стратеги загнали сами себя.
С другой стороны, если Москву и Анкару удастся достаточно быстро перессорить, а потом ещё и оставить в Сирии американские войска (а повод для этого всегда можно найти, особенно, на фоне обострения взаимоотношений прежних партнеров по антиамериканской коалиции), можно будет констатировать, что план Белого дома вполне удался, и этюд с отступлением был разыгран американцами почти безупречно.
Такое трогательное единодушие экспертного сообщества в данном случае не кажется наигранным или глупым – анализ ситуации показывает, что причины для беспокойства у России все-таки есть, и её поведение в регионе сейчас должно стать особенно выверенным и дальновидным. Надежды на это, в общем, есть: сирийскую «партию» Кремль ведет особенно аккуратно и умно, но все-таки нам не помешало бы понять, что же Москва должна сейчас делать и как ей стоило бы попробовать избежать расставленных ловушек.
Прежде всего давайте сделаем одно важное уточнение: конечно, речь идет только о возможном ухудшении отношений с Турцией. Сотрудничество с Ираном вне угроз и подозрений: много точек соприкосновения, мало раздражителей и противоречий, некоторая зависимость Ирана, находящегося под санкционным давлением США. Все это скорее цементирует взаимоотношения двух стран, и вывод американских подразделений из Сирии может сказаться на них только положительно.
А вот с Турцией дело обстоит совсем иначе. И именно она является целью этого геополитического этюда американцев.
Прежде всего не забываем о том, что Турция является важнейшим, одним из ключевых союзников США по НАТО. Стратегическое положение страны, закрывающей для России все средиземноморское направление, удобный контроль ключевых (для РФ) морских проливов, довольно мощная армия, вооружённая по натовским стандартам, удобное расположение относительно таких «болевых точек» мировой геополитики, как Ближний Восток, Закавказье (и весь Кавказ как таковой), бассейн Каспийского моря, весьма богатый углеводородами – все эти факторы даже сами по себе, без связки друг с другом, позволяют считать Турцию одной из ключевых для США точек опоры в Евразии. В совокупности же это делает Анкару таким же ценным союзником Вашингтона, как Великобритания или Германия.
В то же время США допустили ряд стратегических просчетов, которые едва не вывели Турцию из сферы их безусловного влияния. Прежде всего это ставка на курдов в сирийском конфликте – Турция ненавидит и не приемлет никакого, даже малейшего, намека на независимость или хотя бы автономию курдов. Дело в том, что территория Турции в значительной степени состоит из провинций, населенных этническими курдами. Этнический состав Турции примерно на 20% состоит из курдов, и ещё недавно они активно, с оружием в руках, боролись за свою независимость. В общем, проблема курдов для Турции вовсе не является пустым звуком, и недавняя ставка на них заокеанских союзников справедливо воспринималась в Анкаре как предательство.
Не стоит забывать и о попытке государственного переворота в Турции, организаторы которого, как считают в Анкаре, до сих пор укрываются в США, а сам процесс не обошелся без американских спецслужб. Это тоже, без всяких преувеличений, предательство. Причем тот, против кого был направлен заговор, до сих пор возглавляет Турцию и вряд ли так просто забудет случившееся.
События последних лет, когда Турция внезапно сблизилась с Россией, со всей очевидностью показали США, что они могут лишиться этого ключевого союзника. И лучший способ для этого – продолжать упорствовать в своей поддержке курдов, имеющих крупные вооруженные формирования почти на самой границе с Турцией. Наверное, американские аналитики давно указывали своему руководству на пагубность такого поведения, и вот, наконец, они были услышаны – американцы, по крайней мере на словах, "кинули" курдов и развязали себе руки для налаживания испорченных отношений с Анкарой.
Теперь перед Россией стоит довольно непростой выбор: взять под контроль курдские территории на северо-востоке Сирии, рискуя рассориться с Турцией, или бросить их там на произвол судьбы. Во втором случае, к сожалению, под вероятным турецким контролем окажутся и основные нефтяные месторождения Сирии, и наиболее плодородные земли в пойме реки Евфрат, а также некоторые крупные водохранилища на этой реке, которые способны хоть как-то решать и без того очень острую проблему водоснабжения республики. Города Мембидж (Манбидж) и Ракка (недавняя «столица» запрещенного в России ИГИЛ) имеют ключевое значение для контроля за северо-востоком страны, и отдав их, Россия и её союзники в Сирии лишатся самого значительного шанса на успешное восстановление разрушенного гражданской войной государства.
Отчасти мы видим, что процесс занятия территорий сирийскими войсками уже начался – по сообщениям из Сирии, подразделения сирийской армии уже заняли город Мембидж. Причем сделано это по призыву сирийских курдов, ранее контролировавших этот город. Достоверной информации о том, какими силами занят этот региональный центр, к сожалению, пока нет. Но похоже, что курды уже обеспечили себе своеобразный буфер на наиболее угрожаемом направлении.
Кстати, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая армия может начать военную операцию в районе Мембиджа, если его не покинут подразделения курдов. И их готовность «сдать» город правительственным подразделениям вполне понятна: курды всерьёз рассчитывают на значительно большую лояльность Дамаска и, возможно, даже на предоставление автономии в составе Сирии. Но нужно помнить, что вывод американских подразделений из Сирии только-только начался, США ещё вполне в состоянии контролировать курдские территории, и то, как легко прошел процесс передачи Мембиджа, вполне укладывается в сценарий возможной политической ловушки для РФ.
Тем не менее, здравый смысл подсказывает, что вероятность приручения «турецкого журавля» исчезающе мала, и Москве, наверное, лучше сосредоточиться на той «синице в руке», которую она получает. Это видно уже сейчас, когда США и Турция все-таки, кажется, находят некоторый компромисс по поставкам Анкаре ЗРК «Пэтриот», а также выполнению контракта на поставки в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35. Да что там далеко за примерами ходить: даже наш традиционный «союзник» Белоруссия все больше смотрит в сторону Европы, всячески подчеркивая свою независимость от Москвы. Минск не поддержал нас даже в таких ключевых вопросах, как возвращение Крыма в состав РФ или признание независимости Ю. Осетии и Абхазии. Стоит ли надеяться, что на порядок более сильная и авторитетная Турция станет активным проводником российских интересов в регионе?
Понятно, что даже самые хорошие отношения с Турцией не приведут к тому, что она прочно встроится в кильватер Москвы. Анкара активно проводит свою суверенную политику, претендуя, скорее, на роль региональной сверхдержавы, нежели на статус российского союзника.
А раз так, нам явно не стоит ради иллюзии гипотетического российско-турецкого союзничества идти на жертвы в Сирии. Наверное, лучшее, что может сделать Москва – помочь Дамаску в восстановлении контроля над северо-восточными провинциями и постепенно вывести Сирию на уровень более-менее полноценного и дееспособного союзника.
Что же касается взаимоотношений с Турцией, то разрывать их, конечно, не стоит. И идеально будет восстановить контроль над курдскими землями без прямых столкновений с турецкими войсками, даже если это будут столкновения сирийской армии или самих курдов.
Для этого Москве предстоит показать настоящий высший политический пилотаж, действуя, одновременно, быстро и аккуратно. И военные шаги Дамаска должны идти рука об руку с усилиями наших дипломатов и спецслужб, направленными на как можно более скорое налаживание политического диалога между курдами и Дамаском.
То есть, если упростить, нам нужно действовать так быстро, как только возможно, чтобы турки просто не успели сильно укрепиться на курдских землях северо-востока Сирии. И если это получится, то американский план начнет работать уже на Москву – контролируя курдов, Кремль получит дополнительный рычаг давления на Анкару.
А вот если Турция получит все, что хочет, Россия в Сирии станет ей попросту не нужна…
Разумеется, мы должны не упускать из виду и то, что вывод американских подразделений из Сирии ещё не состоялся. Увы, он в любой момент может быть приостановлен, а то и вовсе прекращен. Но теперь это может стать очередной внутриполитической проблемой Трампа — демократы не упустят случая напомнить избирателям, что это именно они были против такого решения, да и нерешительность своего заклятого врага они наверняка смогут как следует обыграть в СМИ. Поэтому этюд, задуманный Трампом и его администрацией, при не слишком хорошей игре может оказаться ловушкой, в которую американские стратеги загнали сами себя.
С другой стороны, если Москву и Анкару удастся достаточно быстро перессорить, а потом ещё и оставить в Сирии американские войска (а повод для этого всегда можно найти, особенно, на фоне обострения взаимоотношений прежних партнеров по антиамериканской коалиции), можно будет констатировать, что план Белого дома вполне удался, и этюд с отступлением был разыгран американцами почти безупречно.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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