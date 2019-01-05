Другой ленд-лиз. Лёгкий многоцелевой бронетранспортёр Universal Carrier









Для полноты рассказа об этой машине стоит привести пример боевого применения данного бронетранспортера. Рассказ, который мы публикуем сегодня не воспоминания, а описание подвига в наградном листе советского воина.



В конце 1943 года советские войска, разгромив фашистов на р. Молочной, вышли к Перекопу. Бригады 19-го танкового корпуса расчленили горнострелковую дивизию гитлеровцев. Вражеские колонны метались по степи, надеясь оторваться от наших войск и пробиться в Крым.



Вести наблюдение за одной из таких колонн до подхода наших частей было поручено разведгруппе лейтенанта Галямова. Группа имела два бронетранспортера "Универсал" и мотоцикл с коляской.



"В районе Ново-Натальевки один из бронетранспортеров нашей разведгруппы обстрелял противника и отошел за стога соломы. Здесь разведчики захватили "языка" — замешкавшегося солдата из гитлеровской колонны.



Пленный оказался писарем штаба дивизии. Он рассказал, что командование колонны с группой солдат уехало вперед. Разведчики помчались в указанном направлении. И действительно, в 10 км южнее Ново-Натальевки в кукурузе они обнаружили группу фашистов.



Попав под огонь пулемета с бронетранспортера, гитлеровцы сдались. В плен вместе с солдатами охраны попали заместитель командира горнострелковой дивизии, начальник штаба и начальник санитарной службы".



В принципе, на этом рассказ можно и закончить. Но есть один вопрос, который довольно часто звучит после рассказа об этой машине. Руль! "Универсал" управлялся не рычагами, как танк или трактор, а "автомобильным рулем". В первой половине 20 века гусеничная машина с "автомобильным" управлением.



[center] Для полноты рассказа об этой машине стоит привести пример боевого применения данного бронетранспортера. Рассказ, который мы публикуем сегодня не воспоминания, а описание подвига в наградном листе советского воина.В конце 1943 года советские войска, разгромив фашистов на р. Молочной, вышли к Перекопу. Бригады 19-го танкового корпуса расчленили горнострелковую дивизию гитлеровцев. Вражеские колонны метались по степи, надеясь оторваться от наших войск и пробиться в Крым.Вести наблюдение за одной из таких колонн до подхода наших частей было поручено разведгруппе лейтенанта Галямова. Группа имела два бронетранспортера "Универсал" и мотоцикл с коляской."В районе Ново-Натальевки один из бронетранспортеров нашей разведгруппы обстрелял противника и отошел за стога соломы. Здесь разведчики захватили "языка" — замешкавшегося солдата из гитлеровской колонны.Пленный оказался писарем штаба дивизии. Он рассказал, что командование колонны с группой солдат уехало вперед. Разведчики помчались в указанном направлении. И действительно, в 10 км южнее Ново-Натальевки в кукурузе они обнаружили группу фашистов.Попав под огонь пулемета с бронетранспортера, гитлеровцы сдались. В плен вместе с солдатами охраны попали заместитель командира горнострелковой дивизии, начальник штаба и начальник санитарной службы".В принципе, на этом рассказ можно и закончить. Но есть один вопрос, который довольно часто звучит после рассказа об этой машине. Руль! "Универсал" управлялся не рычагами, как танк или трактор, а "автомобильным рулем". В первой половине 20 века гусеничная машина с "автомобильным" управлением.[center]

Национальная принадлежность следующего нашего героя всегда скрыта. Он может быть и американцем, и британцем, и канадцем. А может и австралийцем или вообще новозеландцем. Он может быть разным. Выполнять совершенно разные функции в разных армиях мира.Но в то же время он основной бронетранспортер армий стран Британского Содружества наций и самый массовый БТР Второй мировой войны. С 1937 по 1945 годы таких машин изготовлено около 90 000 единиц!Итак, наш рассказ сегодня о легком многоцелевом бронетранспортере Universal Carrier.Расскажем вам о машине, которая имела столько модификаций, что просто дух захватывает. Машине, которая воевала в британской, австралийской, канадской, новозеландской и даже индийской армии. Машине, которая на восточном фронте воевала с обеих сторон. И за РККА, и за вермахт.Для понимания данной машины просто необходимо знать варианты применения. Иначе создается впечатление, что на одном шасси производились совершенно разные транспортеры. Вот с перечисления модификаций и начнем.Bren Carrier Mk 1(11) — базовый вариант бронетранспортера для пехоты. Боевая масса 3,75 т, бронирование 10 мм, экипаж 4 человека. Вооружение: 7,7-мм пулемет Bren. С 1938 по 1940 год фирма Thornycroft изготовила 1173 единицы.Именно эта штуковина во многих документах именовалась как «транспортер для пулемета «Брен» или просто «Брен».Scout Carrier — разведывательный вариант. По сравнению с базовым дополнительно оснащался радиостанцией №11 и противотанковым ружьем Boys. Бронированным был только правый борт. Экипаж 3 человека. Изготовлено 647 единиц.Cavalry Carrier — модификация, предназначавшаяся для механизированных кавалерийских полков. Борта были небронированными, устанавливались радиостанция № 11 и защитный тент. Экипаж 6 человек. Изготовлено 50 единиц.АОР Carrier Mk 1(11) — машина передовых артиллерийских наблюдателей. Конструктивно и по компоновке сходна с Cavalry Carrier. Изготовлено 95 единиц.Universal Carrier Mk 1(11, III) —основной серийный английский вариант. Открытый сверху сварной корпус простой прямоугольной формы, ходовая часть с тремя опорными катками. Машины разных лет выпуска имели незначительные отличия в конструкции силовой установки, корпуса и снаряжения.Universal Carrier Mk I* (C01UC) — канадская версия бронетранспортера, идентичная по конструкции и внешнему виду английскому варианту. Боевая масса 3,56 т, двигатель Ford V-8 мощностью 85 л.с.Помимо основного, выпускались варианты C21UCM (самоходный 3-дюймовый миномет) и C21UCG (самоходная 2-фунтовая противотанковая пушка, изготовлено 20 шт. в 1942 г.). С 1941 по 1945 год фирмами Ford Motor Со и Dominion Bridge Со изготовлены 28 992 единицы.MG Carrier (LP № 1, 2,2А) — вариант, выпускавшийся в Австралии. Сварной корпус и ходовая часть аналогичны Universal Carrier Mk I. Боевая масса 3,68 т, двигатель Ford V-8 мощностью 95 л.с. Изготовлено 5500 единиц.Loyd Carrier — вариант с четырьмя опорными катками, разработанный в 1940 году английской фирмой Vivian Loyd & Со. Боевая масса 3,78 т, габариты 4140x2070x1422 мм. Двигатель Ford V-8 мощностью 85 л.с.Кроме английских, на части машин устанавливались американские двигатели Ford мощностью 85, 90 и 95 л.с. Изготавливался фирмами Loyd, Dennis, Ford (4213 единиц в 1943— 1944 годах), Sentinel и Wolseley.Windsor Carrier Mk I (C49WC) — канадский четырехкатковый бронетранспортер.Боевая масса 4,67 т, габариты 4370x2110x1450 мм (высота с тентом — 2030 мм). Двигатель Ford V-8 мощностью 95 л.с., скорость 50 км/ч. В 1944—1945 годах фирмами Ford Motor Со и Canadian Bridge Со, изготовлено 5000 единиц.Universal Carrier Т16 — американский вариант бронетранспортера, разработанный по британскому заказу. Корпус подобен Universal Carrier Mk I. Ходовая часть с четырьмя опорными катками. Боевая масса 4,76 т, габариты 3860x2110x1550 мм. Двигатель Ford GAU-T16 мощностью 100л.с. при 3600 об/мин, макс, скорость 48,3 км/ч. Экипаж 5 человек. С 1943 по 1945 год изготовлено 13 893 единицы.В Советский Союз было поставлено 2 208 единиц этого бронетранспортера.Естественно эти машины пошли в разведывательные подразделения танковых и механизированных частей и соединений. Таких, как мотоциклетные разведывательные батальоны, мотоциклетные полки, танковые бригады механизированных корпусов. Советские солдаты успешно использовали этих малышей вплоть до окончания войны.В этом месте чаще всего приходится написать, что машин такого класса в РККА не было. С этим вполне можно согласиться, если рассматривать эту машину по названию и по назначению. Но... В СССР к этому времени была разработана целая гамма аналогичных транспортеров! Но назывались они легкими тягачами.Вспомните "перевертыша" "Пионера" 37 завода им. Орджоникидзе, образца 1937 года. Точнее, двух "Пионеров". Вариантов Б1, где десант сидел ногами наружу, и Б2, с десантом ногами внутрь. Да, этих машин было выпущено всего 50 единиц. Не прижились они в войсках из-за малой вместимости и неустойчивости на поворотах. Да и тягловое усилие этого тягача оставляло желать лучшего.А вот созданный на том же заводе уже в конце 1936 года конструктором Н.А. Астровым полноценный быстроходный бронированный гусеничный тягач «Комсомолец» Т-20 (заводской индекс 020) был действительно хорош.В принципе, если бы производственные мощности СССР позволили бы выпускать данный тягач и дальше (производство прекращено в 1941 году ввиду необходимости производства легких танков), то его превращение в транспортер для пехоты было вполне логичным.Сослагательное наклонение в отношении технических инженерных и конструкторских решений дело рискованное. Задним числом можно всегда найти правильный путь разрешения каких-то давних технических и технологических проблем. Да ещё и "сделать большие глаза"-это же очевидное решение!Поэтому вернемся к нашему герою. Тем более, что процесс "рождения" «Универсала» и «Комсомольца» практически одинаков. "Родители" этих машин долгое время занимались легкими танками. Да и по времени разработки машины почти идентичны.Первые образцы семейства бронетранспортеров, созданного на базе легкого танка (танкетки) "Винкерс-Карден-Лойд", были выпущены в 1937-1938 годах. Это были низкие открытые сверху бронированные машины, приспособленные под установку пулеметов "Виккерс" и "Брен".Западные эксперты вообще считают англичанку прототипом для большинства европейских танкеток. А вот британская армия машину не приняла. Никакие усовершенствования к успеху не привели. Можно считать, что эта машина неудачна изначально.Бронетранспортер универсального назначения — "Универсал", появился в 1940 году. Он предназначался для использования в качестве разведывательной машины в пехотных и разведывательных подразделениях, тягача для артиллерийских систем, наблюдательных и командирских машин, транспортеров для пулеметов, минометов и огнеметов.Рассмотрим машину повнимательнее. Ходовая часть первых модификаций выполнялась с тремя опорными катками на борт, последующие модификации имели по четыре опорных катка на борт. Подвеска этих машин блокированная на два катка со спиральными пружинами. Гусеница металлическая мелкозвенчатая.Привод осуществлялся от четырехтактного V-образного бензинового двигателя "Форд" мощностью 100 л.с. Двигатель был установлен в силовом отделении, находящемся в кормовой части машины, здесь же смонтирована механическая 5-скоростная коробка передач и бортовые фрикционы.Отделения управления и десанта располагались в передней части машины. Здесь, в зависимости от назначения машины устанавливалось вооружение, аппаратура или размещался десант в количестве 3-4 человек.Низкое удельное давление на грунт (порядка 0,45 кг/кв. см.) и наличие мощного двигателя дало возможность конструкторам совместить в машине два часто исключающих друг друга качества -высокую проходимость и скорость.Когда-то в детстве друг отца одного из авторов данного материала, однорукий разведчик-танкист, рассказывал об американце, на котором воевал. Тогда рассказ звучал как легенда. И только по прошествии времени стало понятно, что речь в этом рассказе шла именно об "Универсале".Относились к этому бронетранспортеру советские разведчики неоднозначно. С одной стороны, машина простая и достаточно скоростная. А для солдата всегда лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А с другой стороны, машина "издевалась" над разведчиками по полной программе.Дело в том, что в разведку набирали людей достаточно мощной комплекции. Да и обмундирование солдатское было не из современных материалов. Особенно зимой. Ватники, шинели, ватные же штаны. А в конструкции «Универсала» была одна фишка, которая делала то жизнь десанта (летом), то командира группы и водителя (зимой) просто невыносимой.Расположение двигателя в кормовой части вынудило конструкторов расположить капот двигателя в десантном отделении. Этакий "стол" посередине. А разведчики сидели спиной к бортам, упираясь коленями в этот стол! Причем, учитывая габариты солдат и габариты машины, колени от капота отодвинуть было тоже проблематично. А теперь представьте себе лето где-нибудь на юге России. И горячий капот двигателя, в который вы упираетесь коленями.Правда командир и водитель в отделении управления в этом варианте только посмеивались. Они никак не соприкасались с горячим металлом. Наоборот, ветерок обдувал. Не езда, а курорт.Но зимой командир и водитель при любой остановке перебирались "посидеть на столе" в десантное отделение. Ветерок зимой делал езду в отделении управления пыткой. Вот тогда-то посмеивались уже разведчики...В Красную Армию по ленд-лизу поставлялись только машины «Универсал» Мк1. Другие модификации советским солдатам не предназначались. Именно универсальность и привлекала командование нашей армии в этих машинах.Подтекст вопроса понятен. А не остался ли руль от колесного варианта транспортера? Чего, казалось бы, проще пойти по тому же пути, по которому шли американцы. "Посадить" на шасси грузовика готовый кузов и получить колесную бронемашину или колесный бронетранспортер.Действительно, такие попытки были. Первыми этим путем решили пойти британцы. Они даже не стали искать новое шасси. В 1940-м году корпус "Универсала" посадили на шасси бронеавтомобиля "Гай". Однако такой симбиоз привел лишь к ухудшению характеристик машины.Следующую попытку "околесить" "Универсал" предприняли канадцы в 1944 году. Конструкторы попытались поместить корпус на шасси канадского грузовика "Форд" 4х4. Результат получился примерно таким же, как у британцев. Оба варианта колесного "Универсала" так и остались опытными.Ну и традиционные ТТХ бронетранспортера Universal Carrier Мк IМасса, т: 3,7Экипаж, чел: 4-5Размеры, мм:длина — 3657,ширина — 2057,высота —1588,клиренс —203.Вооружение: 1 противотанковое ружье Boys калибра 13,97 мм, 1 пулемет Bren калибра 7,7 мм (мог устанавливаться зенитный пулемет Bren).Боекомплект: 80 патронов калибра 13,97 мм, 900 патронов калибра 7,7 мм.Бронирование, мм:лоб —10,борт и корма —7.Двигатель: Ford 6АЕ, 8-цилиндровый, карбюраторный, четырехтактный, V-образныЙ, жидкостного охлаждения; мощность 60 л.с. при 2840 об/мин; рабочий объем 3600 см2.Скорость, км/ч: 40Запас хода, км: 180Преодолеваемые препятствия:угол подъема, град. — 28,высота стенки, м — 0,5,ширина рва, м—1,6,глубина брода, м — 0,6.