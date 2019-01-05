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Сирия: печальные итоги 2018 года

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На прошедшей неделе сирийские и турецкие неправительственные организации, преимущественно оппозиционно настроенные к официальному Дамаску, опубликовали сводные данные о числе погибших мирных жителей на территории Сирии за 2018 год.

Согласно их информации, всего за ушедший год жертвами гражданской войны в этой арабской стране стали более 7000 гражданских и нонкомбатантов, в том числе как минимум 1361 женщина и 1436 детей.


Из этого числа в результате ударов ВВС коалиции во главе с США было убито не менее 417 гражданских лиц, в том числе 118 женщин и 175 детей.

Также за 2018 год стало известно о гибели в результате казней, а также обстрелов и терактов со стороны исламских экстремистов как минимум 446 мирных жителей, убитых боевиками «ИГ» (запрещённого в РФ) и 285 мирных жителей, убитых джихадистами из иных группировок.

Сирия: печальные итоги 2018 года


Несмотря на то, что среди неправительственных организаций, производивших оценку, присутствует такая структура с весьма неоднозначной и подмоченной репутацией, как «Сирийская лаборатория по правам человека» (Syrian Network for Human Rights), в целом опубликованные данные ряд экспертов признают относительно объективными.

Следует признать, что, несмотря на пока ещё очень высокие цифры жертв среди различных групп в той или иной степени мирного населения, минувший год, в первую очередь благодаря успехам российских ВС, а также сил, поддерживающих законное правительство Б. Асада, стал одним из наименее кровавых.

Напомним, что всего в гражданской войне на территории Сирии, считая с марта 2011 по декабрь 2018, погибло, по оценкам вышеуказанных неправительственных организаций, более 220 тыс человек только из числа гражданского населения, не считая жертв среди официальных комбатантов.
Использованы фотографии:
cfr.org
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