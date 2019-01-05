Сирия: печальные итоги 2018 года
На прошедшей неделе сирийские и турецкие неправительственные организации, преимущественно оппозиционно настроенные к официальному Дамаску, опубликовали сводные данные о числе погибших мирных жителей на территории Сирии за 2018 год.
Согласно их информации, всего за ушедший год жертвами гражданской войны в этой арабской стране стали более 7000 гражданских и нонкомбатантов, в том числе как минимум 1361 женщина и 1436 детей.
Из этого числа в результате ударов ВВС коалиции во главе с США было убито не менее 417 гражданских лиц, в том числе 118 женщин и 175 детей.
Также за 2018 год стало известно о гибели в результате казней, а также обстрелов и терактов со стороны исламских экстремистов как минимум 446 мирных жителей, убитых боевиками «ИГ» (запрещённого в РФ) и 285 мирных жителей, убитых джихадистами из иных группировок.
Несмотря на то, что среди неправительственных организаций, производивших оценку, присутствует такая структура с весьма неоднозначной и подмоченной репутацией, как «Сирийская лаборатория по правам человека» (Syrian Network for Human Rights), в целом опубликованные данные ряд экспертов признают относительно объективными.
Следует признать, что, несмотря на пока ещё очень высокие цифры жертв среди различных групп в той или иной степени мирного населения, минувший год, в первую очередь благодаря успехам российских ВС, а также сил, поддерживающих законное правительство Б. Асада, стал одним из наименее кровавых.
Напомним, что всего в гражданской войне на территории Сирии, считая с марта 2011 по декабрь 2018, погибло, по оценкам вышеуказанных неправительственных организаций, более 220 тыс человек только из числа гражданского населения, не считая жертв среди официальных комбатантов.
Согласно их информации, всего за ушедший год жертвами гражданской войны в этой арабской стране стали более 7000 гражданских и нонкомбатантов, в том числе как минимум 1361 женщина и 1436 детей.
Из этого числа в результате ударов ВВС коалиции во главе с США было убито не менее 417 гражданских лиц, в том числе 118 женщин и 175 детей.
Также за 2018 год стало известно о гибели в результате казней, а также обстрелов и терактов со стороны исламских экстремистов как минимум 446 мирных жителей, убитых боевиками «ИГ» (запрещённого в РФ) и 285 мирных жителей, убитых джихадистами из иных группировок.
Несмотря на то, что среди неправительственных организаций, производивших оценку, присутствует такая структура с весьма неоднозначной и подмоченной репутацией, как «Сирийская лаборатория по правам человека» (Syrian Network for Human Rights), в целом опубликованные данные ряд экспертов признают относительно объективными.
Следует признать, что, несмотря на пока ещё очень высокие цифры жертв среди различных групп в той или иной степени мирного населения, минувший год, в первую очередь благодаря успехам российских ВС, а также сил, поддерживающих законное правительство Б. Асада, стал одним из наименее кровавых.
Напомним, что всего в гражданской войне на территории Сирии, считая с марта 2011 по декабрь 2018, погибло, по оценкам вышеуказанных неправительственных организаций, более 220 тыс человек только из числа гражданского населения, не считая жертв среди официальных комбатантов.
- Использованы фотографии:
- cfr.org
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