Чёрный и дерзкий. Каким будет американский многоцелевой вертолёт будущего

В конце декабря произошло одно из самых интересных авиационных событий уходящего года: был представлен облик перспективного многоцелевого вертолета со сложным названием Sikorsky-Boeing SB1 Defiant (англ. «дерзкий», «неповинующийся», «непослушный»). В основе разработки лежит перспективная программа Future Vertical Lift, призванная дать американским военным целое семейство скоростных вертолетов.Если при виде SB-1 вы испытали состояние дежавю, не удивляйтесь. Американцы уже долго и, в целом, весьма успешно испытывают его собрата в лице Sikorsky S-97 Raider. Новый SB1 нельзя назвать модификацией этой машины в полном смысле этого слова. Вертолеты призваны решать совершенно разные задачи: настолько, насколько задачи для винтокрылых машин вообще могут отличаться между собой.Напомним, что S-97 — относительно небольшой вертолет с экипажем два человека и возможностью перевозить до шести человек десанта. Это ни то разведчик, ни то легкий ударник, ни то база для будущего беспилотника. Чаще всего его видят в качестве высокоскоростной замены маленького вертолета Bell OH-58 Kiowa, который уже почти отжил свое. Ударный «Апач» вертолет S-97, скорее всего, никогда не заменит: американцы вообще намерены эксплуатировать AH-64 чуть ли не до 2050-х. Недавно, кстати, стало известно, что компания Boeing хочет переделать легендарный вертолет, снабдив его толкающим винтом. Это в теории увеличит скорость полета на 50 процентов. Но как будет на практике, конечно, неизвестно, ведь радикальные переделки далеко не всегда идут на пользу старым машинам, если говорить об их летно-технических качествах. Часто это ведет к скачкообразному увеличению массы с вполне прогнозируемыми последствиями.Кстати, именно наличие толкающего винта в хвостовой части так роднит S-97 Raider и SB1 Defiant. А также применение в конструкции обеих вертолетов соосного несущего винта. Но на этом, как мы уже говорили, сходства и заканчиваются. Дело в том, что показанный сейчас вертолет будет по умолчанию значительно более крупной машиной, способной выполнять гораздо более широкий спектр задач. Если говорить просто, то это возможная замена знаменитому Sikorsky UH-60 Black Hawk — основному американскому многоцелевому армейскому вертолету. Подобно нему, Defiant способен предопределить облик Армии США на много десятков лет.Важность программы сложно переоценить. При всех своих достоинствах «Черный ястреб» имеет свойственные любому «классическому» вертолету скоростные ограничения, обусловленные самой аэродинамической концепцией. Указываемая в открытых источниках «максималка» для UH-60L составляет 300 километров в час при крейсерской скорости чуть более 280. Для сравнения, предполагаемая крейсерская скорость SB1 Defiant должна составлять 460 километров в час. Разница огромна. И, нужно полагать, широкое применение SB1 Defiant даст американской армии возможности, о которых она ранее и не мечтала. При этом ни одна другая страна в мире не имеет планов массового внедрения скоростных вертолетов в обозримом будущем.Характеристики вертолетаВ основе самой конструкции SB1 Defiant лежит экспериментальный аппарат Sikorsky X2, который до момента закрытия своей программы сумел установить, как минимум, один неофициальный рекорд скорости, разогнавшись до 415 километров в час. Сам опытный вертолет соосной схемы с толкающим винтом построили на базе экспериментального S-69. «Секрет соосного аппарата X2 заключается в том, что основные винты с противовращением обеспечивают подъемную силу и полет вперед без хвостового винта. Выше 150 узлов (277,8 км/ч) тяга обеспечивается толкающим винтом, так что основные винты делают то, что делают лучше всего — обеспечивают подъем», — заявил Крис Ван Бюйтен, который по состоянию на 2016 год был вице-президентом подразделения инновационных проектов в компании Sikorsky. Примечательно, что для SB1 в качестве основы силовой установки выбрали два далеко не новых двигателя Honeywell T55: такие же установлены на вертолетах Boeing CH-47 Chinook. Впрочем, специально для Defiant их модернизируют, а в дальнейшем вертолет могут оснастить принципиально новой силовой установкой.Построенная на базе SB1 Defiant серийная машина сможет выполнять транспортные операции, высаживать десант, выполнять поисково-спасательные операции, эвакуировать раненых с поля боя и выполнять целый ряд других задач. Экипаж — четыре человека. На борту можно будет разметить двенадцать десантников или грузы с солидной массой. Нельзя исключать применение SB1 Defiant и в качестве ударного вертолета, однако, насколько можно судить, такая возможность будет сугубо опциональной. Не стоит забывать, что кроме «Апачей», «Вайперов» и боевых самолетов тактической авиации в распоряжении американцев есть ударные БПЛА, которые тоже можно эффективно использовать для наземной поддержки. И, конечно же, A-10, которые еще какое-то время будут верой и правдой служить США, пока их не заменят, например, F-35A или F-35B.Опасаться SB1 Defiant нужно не машин, предназначенных для других задач, а конвертоплана Bell V-280 Valor, который, в целом, имеет похожие характеристики. Это, напомним, перспективный конвертоплан, который уже проходит летные испытания. Подобно SB1, он сможет перевозить более десяти человек десанта, а скорость у V-280 даже выше — максимальная составляет 520 километров в час. Конечно, финансов у американского Минобороны достаточно, но нужно полагать, что военные выберут один летательный аппарат: либо SB1, либо V-280. И пока что Valor впереди.На пути у него может стать разве что очень неоднозначный опыт эксплуатации конвертопланов Корпусом морской пехоты. «V-22 отлично смотрится… когда не простаивает в ремонте», — заявил в свое время покойный сенатор Джон Маккейн. И правда, катастрофы, технические отказы и невысокий уровень боеготовности преследовали V-22 всю его жизнь. Не стоит забывать, что Osprey построили относительно малой серией: для Bell V-280 Valor, который рассматривают как массовый аппарат, такие трудности совершенно неприемлемы. В целом, сейчас сложно с уверенностью говорить о том, какой же вариант станет победителем. Очень может быть, что ни один из созданных аппаратов не устроит военных США. И они в конечном итоге останутся верными Black Hawk-у.В то же время в других странах должны понимать, что, если революционные скоростные вертолеты действительно «выстрелят», то их более привычные собратья, в конечном счете, останутся не у дел. И мировой рынок многофункциональных винтокрылых машин поделят между собой Bell, Sikorsky и Boeing. «Скучный» вариант, но пока что он выглядит самым правдоподобным.