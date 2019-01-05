В Тунисе прошла спецоперация по уничтожению ячейки джихадистов
Были получены более подробные данные о проведении 3 января 2019 года тунисским антитеррористическим спецподразделением операции против обнаруженной базы джихадистов в городе Джилма (провинция Сиди-Бузид). Этот город находится южнее столицы страны.
Согласно данным тунисского арабоязычного издания «Ас-Сабах» и иным источникам, в декабре минувшего года в этом достаточно неспокойном городке (напомним, что именно там началась тунисская «арабская весна» в 2011 году) была выявлена группа радикальных исламистов, за которой было установлено наблюдение. Силами безопасности было установлено, что входившие в ячейку джихадисты активно приобретали вооружение и взрывчатку с целью подготовки террористических нападений на правительственные силовые структуры и иностранных туристов.
Ядро группы исламских экстремистов составляли 3 человека и ещё несколько лиц были «сочувствующими радикалами». Антитеррористическое управление МВД Туниса, не откладывая решение проблемы в долгий ящик, дало указание захватить дом, в котором размещались экстремисты.
Выждав момент, когда в здании будут находиться только лица, составлявшие ядро террористической ячейки, был начат штурм, однако, судя по всему, достичь внезапности не удалось. Между сотрудниками спецподразделения и джихадистами завязался бой, который длился больше 1,5 часа, и по итогам которого тяжелораненые террористы произвели самоподрыв «поясов смертников» с интервалом в 20 секунд.
Официально сообщается о ранении одного сотрудника спецслужб, но, по мнению очевидцев происходившего, потери у антитеррористической группы в действительности больше.
Лидер ячейки джихадистов Изз ад-Дин аль-Алави (27 лет) был до этого известен своими крайними взглядами и тем, что подозревался в убийстве 2 человек, но его так и не смогли арестовать. Он был также известен тем, что первоначально, в 2012-2013 гг. вступил в исламистскую организацию «Jund al-Khilafa» («Военное ополчение Халифата»), действовавшую в горном районе у перевала Кассерин. Потом аль-Алави перешёл в исламистское террористическое движение «Таухид и джихад», также действовавшее на территории Туниса.
Позднее он, по некоторым данным, в 2014-2017 гг. уезжал в Сирию воевать на стороне «Исламского государства» (террористической организации, запрещённой в РФ), а в 2018 году вернулся в Тунис. Правда вернулся он не обычным путём, не через главные авиационные и морские гавани севера страны, а с юга, используя маршруты контрабандистов, одновременно посетив структуры джихадистов в Западной Африке.
Вернувшись в Тунис, аль-Алави активно принялся создавать сеть ячеек движения под наименованием «Таухид и джихад», действуя как представитель «ИГ»* в Тунисе. Согласно мнению тунисских силовиков, экстремисты планировали создать в пустынных провинциях центра и юга Туниса «территорию перманентного джихада» наподобие районов, до сих пор контролирующихся джихадистами в пустынях Египта и Сирии.
Однако подобные замыслы оказались вовремя пресечены. Ещё в ходе спецоперации 5 декабря 2018 года многие из его сторонников, преимущественно в провинции Сиди-Бузид, были арестованы. И вот 3 января 2019 года, кроме уничтожения двух наиболее активных боевиков, были арестованы сочувствовавшие им участники террористических ячеек в городах Джилме и Сиди-Бузиде. Но третьему джихадисту из числа составлявших боевое ядро террористической группы, удалось пока бежать; операция по его розыску всё ещё продолжается.
Напомним, что, по оценкам международных организаций, за последние годы не менее 3000 граждан Туниса уехали в Ливию, Алжир, Ирак и Сирию, где они стали боевиками различных исламистских групп, в первую очередь «ИГ*». Обратно в Тунис также идёт значительный поток джихадистов, возвращающихся по тем или иным причинам преимущественно через легкодоступные границы соседних Ливии и Алжира, а также через транссахарские маршруты из государств Западной Африки. Это означает, что тунисские специальные службы не останутся без работы в ближайшее время, ну а нашим гражданам стоит, вероятно, несколько раз подумать, прежде чем выбрать для отдыха эту страну.
Согласно данным тунисского арабоязычного издания «Ас-Сабах» и иным источникам, в декабре минувшего года в этом достаточно неспокойном городке (напомним, что именно там началась тунисская «арабская весна» в 2011 году) была выявлена группа радикальных исламистов, за которой было установлено наблюдение. Силами безопасности было установлено, что входившие в ячейку джихадисты активно приобретали вооружение и взрывчатку с целью подготовки террористических нападений на правительственные силовые структуры и иностранных туристов.
Ядро группы исламских экстремистов составляли 3 человека и ещё несколько лиц были «сочувствующими радикалами». Антитеррористическое управление МВД Туниса, не откладывая решение проблемы в долгий ящик, дало указание захватить дом, в котором размещались экстремисты.
Выждав момент, когда в здании будут находиться только лица, составлявшие ядро террористической ячейки, был начат штурм, однако, судя по всему, достичь внезапности не удалось. Между сотрудниками спецподразделения и джихадистами завязался бой, который длился больше 1,5 часа, и по итогам которого тяжелораненые террористы произвели самоподрыв «поясов смертников» с интервалом в 20 секунд.
Официально сообщается о ранении одного сотрудника спецслужб, но, по мнению очевидцев происходившего, потери у антитеррористической группы в действительности больше.
Лидер ячейки джихадистов Изз ад-Дин аль-Алави (27 лет) был до этого известен своими крайними взглядами и тем, что подозревался в убийстве 2 человек, но его так и не смогли арестовать. Он был также известен тем, что первоначально, в 2012-2013 гг. вступил в исламистскую организацию «Jund al-Khilafa» («Военное ополчение Халифата»), действовавшую в горном районе у перевала Кассерин. Потом аль-Алави перешёл в исламистское террористическое движение «Таухид и джихад», также действовавшее на территории Туниса.
Позднее он, по некоторым данным, в 2014-2017 гг. уезжал в Сирию воевать на стороне «Исламского государства» (террористической организации, запрещённой в РФ), а в 2018 году вернулся в Тунис. Правда вернулся он не обычным путём, не через главные авиационные и морские гавани севера страны, а с юга, используя маршруты контрабандистов, одновременно посетив структуры джихадистов в Западной Африке.
Вернувшись в Тунис, аль-Алави активно принялся создавать сеть ячеек движения под наименованием «Таухид и джихад», действуя как представитель «ИГ»* в Тунисе. Согласно мнению тунисских силовиков, экстремисты планировали создать в пустынных провинциях центра и юга Туниса «территорию перманентного джихада» наподобие районов, до сих пор контролирующихся джихадистами в пустынях Египта и Сирии.
Однако подобные замыслы оказались вовремя пресечены. Ещё в ходе спецоперации 5 декабря 2018 года многие из его сторонников, преимущественно в провинции Сиди-Бузид, были арестованы. И вот 3 января 2019 года, кроме уничтожения двух наиболее активных боевиков, были арестованы сочувствовавшие им участники террористических ячеек в городах Джилме и Сиди-Бузиде. Но третьему джихадисту из числа составлявших боевое ядро террористической группы, удалось пока бежать; операция по его розыску всё ещё продолжается.
Напомним, что, по оценкам международных организаций, за последние годы не менее 3000 граждан Туниса уехали в Ливию, Алжир, Ирак и Сирию, где они стали боевиками различных исламистских групп, в первую очередь «ИГ*». Обратно в Тунис также идёт значительный поток джихадистов, возвращающихся по тем или иным причинам преимущественно через легкодоступные границы соседних Ливии и Алжира, а также через транссахарские маршруты из государств Западной Африки. Это означает, что тунисские специальные службы не останутся без работы в ближайшее время, ну а нашим гражданам стоит, вероятно, несколько раз подумать, прежде чем выбрать для отдыха эту страну.
- Использованы фотографии:
- assabah.com.tn
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