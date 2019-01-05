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Пираты захватили российских моряков

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РИА «Новости», опираясь на данные Росморречфлота, сообщило о подтверждении информации о том, что в ночь с 1 на 2 января 2019 года в Гвинейском заливе у побережья Бенина пиратами был захвачен корабль «MSC Mandy», на борту которого находится российская команда.

Контейнеровоз, шедший под флагом Панамы, был захвачен в 20 милях от побережья Бенина во время дрейфа на траверзе порта Котоноу. В составе его команды находятся 23 гражданина России и 1 гражданин Украины.


Пираты захватили российских моряков


По имеющейся информации, на борт смогли подняться 7-9 пиратов с огнестрельным оружием. Ограбив судно и экипаж, пираты покинули контейнеровоз, взяв с собой в заложники 6 членов команды (капитана, старшего помощника, третьего помощника, боцмана, сварщика и кока).

Оставшиеся 18 членов экипажа в данный момент свободны, убитых и раненых среди них нет. В настоящее время контейнеровоз находится в территориальных водах Нигерии.
Использованы фотографии:
vesselfinder.com
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