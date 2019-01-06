Новый «Blackwater» на сирийской войне

Одна из недвних тренировок подразделений новобранцев-джихадистов боевиками из ЧВК "Мальхама"

Группа боевиков-инструкторов "Мальхамы" с тяжёлым вооружением

Фрагмент интервью с новым лидером ЧВК "Мальхама" Абу Салманом аль-Беларуси

Интересующиеся современной военной проблематикой хорошо знают корпорацию наёмников, ранее действовавшую под брендом «Blackwater», а в настоящее время выступающую под брендом «Academi». Фактически это частная американская военная корпорация, предоставляющая «услуги вооружённого сопровождения в любой стране мира». И пока их прямое участие (а, значит, косвенное – властей США) в гражданской войне в Сирии на стороне джихадистов достоверно не доказано, мы будем вести речь про «Malhama Tactical (Group)» (далее – MT), частную военную кампанию (ЧВК), ставшую аналогом «Blackwater» на сирийской войне.Выбранное для данной группы наименование весьма специфично. Оно базируется на одном из «хадисов» (записанных изречений основателя исламской религии Мухаммеда), где упоминается некая «Аль Мальхамаль аль Кубра» («Великая битва»), в которой «силы румийцев» (христиан, под которыми подразумеваются не выходцы из древнего Рима, а представители Нового Рима – Византии) будут якобы побеждены силами мусульман. И поскольку сотрудники данной ЧВК считают Россию воплощением Третьего Рима, цивилизационной преемницей Византии, то заявляют о необходимости для мусульманских радикалов противостоять ей в Сирии с целью реализации апокалипсических пророчеств.Эта организация стала фактически первой ЧВК, которая укомплектовывается исключительно радикальными мусульманами и предлагает свои услуги только джихадистским движениям (преимущественно на территории Сирии). Согласно официальным декларациям MT, её цель – помощь в военно-тактической подготовке джихадистским боевикам в Сирии в их «борьбе с силами асадовского режима» и «российскими оккупантами». Также при этом они заявляют, что их действия якобы не нацелены против гражданских лиц и они якобы не совершают военных преступлений и не готовят смертников-террористов (хотя эти слова опровергаются их же видеовыступлениями).Несмотря на то, что официально датой создания MT считается май 2016, её лидеры и первые участники отметились на территории Сирии с 2013 года. Известно, что в то время «отцы-основатели» MT во главе с неким Абу-Рофиком обучали военному делу боевиков из состава «Jamaat Saifullah» — батальона джихадистов-иностранцев при группировке «Фронт ан-Нусра» (запрещёны в РФ).Первоначально ядро данной ЧВК составляли выходцы из бывших советских республик Средней Азии (преимущественно этнические узбеки) во главе с Абу-Рофиком, прошедшие, по их заявлениям, военную службу в советской и российской армиях (вероятно, в том числе и в различных подразделениях спецназа). Позже в ядро группы влилось несколько беглых джихадистов с российского Северного Кавказа и из китайского Синьцзяна.По своей сути данное экстремистское сообщество является не более чем группой среднеазиатских «гастарбайтеров», только вместо РФ поехавших на заработки в Сирию и «берущих подряды» не на строительство, а на тактическое обучение прибывающих в эту страну небольших групп «добровольцев джихада».Точное число участников данной ЧВК неизвестно, по различным оценкам, оно составляло в разные временные периоды от 10-20 до 30-40 боевиков, относительных профессионалов военного дела.Очень широкую информационно-пропагандистскую деятельность MT вела в сети Internet, делая главный акцент не только на набор инструкторов, но и на сбор «пожертвований на поддержку джихада в Сирии» (преимущественно через криптовалютные биржи).То ли по их собственным убеждениям, то ли по указанию внешних кураторов из района Персидского залива или Атлантического побережья данная ЧВК открыто заявляет о своей оппозиции «Исламскому государству» (запрещённой в РФ группировке), при том, что одним из её главных клиентов является группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывший «Фронт ан-Нусра», обе запрещены в РФ). В частности, известно, что в этой группировке именно боевики-инструктора MT обучали подразделение «исламского спецназа».По мнению местных источников, инструкторы MT в той или иной степени имели отношение к тренировкам боевиков из таких джихадистских групп, действующих на территории Сирии, как «Аджанд аль-Кавказ» («Боевое ополчение Кавказа»), «Батальон Исламской партии Туркестана», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Мухаджирин ва аль-Ансар» и других (все вышеперечисленные признаны террористическими и запрещены в РФ).По некоторым данным, в ноябре 2018 года джихадистский аналог «Blackwater» был занят подготовкой «Катибат Гураба аль-Туркестан», соединения, сформированного из этнических уйгуров-исламистов, бежавших из КНР «на джихад в Сирию» и действующего на северо-западе страны. Согласно предварительным оценкам, на настоящий момент в Идлибской зоне деэскалации проводят военно-тактические курсы от 5 до 10 инструкторов этой исламистской ЧВК.По мнению ряда экспертов, данная экстремистская группа предлагала и предлагает 3 курса подготовки боевиков: базовый курс подготовки бойца, курс «профессионального» солдата и курс «красной банданы» (видимо, некий аналог курса испытаний на «краповый берет»). Последний является наиболее опасным для сирийских правительственных подразделений и сил, их поддерживающих, так как подразумевает подготовку относительно высокоспециализированных бойцов в стиле «коммандос», предназначенных для проведения глубоких рейдовых операций в тылу противостоящих боевикам соединений.До недавнего времени аккаунты MT в Facebook, Twitter и Telegram (на русском, английском и турецком языках), несмотря на периодические блокировки, или разблокировались, или воссоздавались, но в последнее время наконец сетевая активность данной ЧВК была сведена практически к нулю.В феврале 2017 года в результате точечного удара с воздуха российских ВКС был наконец уничтожен «отец-основатель» MT, известный под псевдонимом Абу-Рофик. Его место занял боевик-инструктор, скрывающийся под псевдонимом Абу Салман аль-Беларуси.К сожалению, о нём имеется крайне мало данных. По некоторым оценкам, это этнический белорус, который, после службы в армии Беларуси одно время находился во Французском иностранном легионе. По-видимому, именно там он заразился идеями исламизма и, вернувшись, вошёл в контакт с ячейками среднеазиатских исламистов на территории России, и уже с их подачи присоединился к джихадистам в Сирии.Однако за последние 2 года благодаря всё возрастающим успехам сирийских правительственных войск, соединений союзных Дамаску сил и в первую очередь российским ВС в Сирии активность исламистской ЧВК в этой стране имеет тенденцию к снижению, хотя и не сильно выраженную.Это связано с тем, что её боевики-инструкторы воздерживаются от прямого участия в боестолкновениях, а продолжающиеся боевые действия всё так же продолжают стимулировать спрос на их услуги. Более значительное влияние на ход данного процесса имеют два иных фактора: общее снижение потока «мухаджиров» (т.е. иностранцев-джихадистов), направляющихся в Сирию, и постепенное уменьшение финансовых возможностей группировок исламистов, которые являются постоянными клиентами MT.В качестве некоторого курьёза, показывающего достаточно печальное для этой исламистской ЧВК положение дел, скажем, что один из последних тренировочных курсов, проведённых этим джихадистским аналогом «Blackwater», является обучение небольшой группки «приехавших на джихад» в Сирию исламистов с Мальдивских островов в количестве… 8 человек.Известно, что значительные оперативно-стратегические успехи антиджихадистских сил в Сирии стимулируют у нового руководства данной ЧВК желание к «смене района деятельности». По всей видимости, в последние месяцы большая часть инструкторов этой группировки покинула Сирию, «уехав в отпуск», или перебазировавшись в другие страны Африки и Азии.И на этом фоне вполне понятны весьма плотные контакты MT, которые эта структура (те из её инструкторов, которые ещё остаются на территории Сирии) осуществляет в последние месяцы с рядом групп вооружённых экстремистов, которые юридически как бы не запятнали себя контактами с ИГ* и поэтому считаются (особенно на Западе) некими «борцами с тиранией Асада». В частности, к ним относится уже упоминавшееся нами ранее «Боевое ополчение Кавказа»*, экстремистская группа, часть членов которой руководство MT явно планирует перетянуть в свою организацию в качестве инструкторов.Следует отметить, что особое внимание в последние месяцы MT уделяет проблеме «угнетения мусульман в Синьцзяне». И хотя организация какого-то крупного «очага джихада» в этой китайской провинции представляется маловероятной, но способность инструкторов MT превратить необстрелянных «добровольцев джихада» в относительно опасных противников представляет угрозу как для северо-западных районов КНР, так и для внутренней безопасности бывших среднеазиатских советских республик. Особенно если внешние кураторы данной исламистской ЧВК дадут её лидерам указание и предоставят соответственные финансовые ресурсы для создания нового очага напряжённости в какой-либо новой стране.