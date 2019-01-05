У арестованного за шпионаж в Москве оказалось сразу четыре гражданства

Выяснилось, что у задержанного сотрудниками ФСБ в Москве бывшего военнослужащего морской пехоты США сразу 4 (четыре!) гражданства. Помимо паспорта гражданина США у Пола Уилана, которого задержали в московской гостинице «Метрополь» при получении накопителя с данными о ряде сотрудников российских спецслужб, имеются паспорта Великобритании, Канады и Ирландии.Напомним, что сразу же после задержания его брат заявил, что Пол Уилан якобы прибыл в Москву на свадьбу. Журналисты поинтересовались у родственника человека с гражданством четырёх государств, на чью именно свадьбу прилетел в Москву Уилан. Брат задержанного не смог ответить на этот вопрос однозначно, заявив, что не может раскрывать конфиденциальную информацию о друзьях Пола Уилана.Напомним, что российские спецслужбы выяснили факты осуществления попыток вербовки Уиланом российских граждан через Интернет. Он регистрировался в группах соцсетей, на различных форумах, заявляя, что очень интересуется российской культурой, хочет в совершенстве выучить русский язык. Все контакты фильтровались в США сотрудниками ЦРУ и АНБ, после чего Уилан получал задание на встречу с теми россиянами, которые для этих американских спецслужб могут вызывать интерес. Встреча с одним из таких и состоялась в «Метрополе», где Уилан и был задержан при получении флэшки с секретной информацией.Между тем, в Лондоне заявили, что Уилан – «малая фигура, которой Россия пытается воспользоваться в своих целях». В Москве ответили тем, что Запад пытается занизить значимость своего шпиона.