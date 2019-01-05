Командующий заявил, что ВМС Украины в 2018 нарастили возможности

Россия не предъявляет Украине никаких дополнительных условий и не позволит никому ставить под угрозу свою безопасность.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, который после известных событий в районе Керченского пролива вызывался «на ковёр» в Пентагон для разъяснения ситуации, выступил с заявлением о состоянии ВМС ВСУ. По словам Воронченко, ВМС Украины «в 2018 году нарастили возможности».Командующий отмечает, что важным этапом работы стало «развёртывание сил и средств ВМС на Азовском море». Воронченко отметил, что имеет в виду как морскую, так и береговую составляющие.Во время своего выступления в учебном центре ВМС ВСУ в Николаеве, Игорь Воронченко заявил, что главная задача, которая в настоящий момент решается командованием – приведение военно-морских сил Украины к стандартам НАТО.Ранее в Киеве заявляли, что продолжат практику «прохода военных кораблей, катеров и вспомогательных судов через Керченский пролив». При этом секретарь СНБО Турчинов добавлял, что в случае «угрозы» для этих кораблей, «возможен и удар по Крымскому мосту».На этом фоне в правительстве Республики Крым назвали условия прохода Керченского пролива украинскими кораблями. Заместитель главы кабмина Республики Крым Георгий Мурадов отметил, что эти условия предельно просты и понятны: украинские корабли могут свободно проходить через пролив, если будут соблюдать международные нормы судоходства.Мурадов: