Минобороны РФ планирует в 2019 году получить четыре стратега Ту-95МС

Российское Минобороны планирует в этом году получить на вооружение ВКС РФ четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС, сообщает пресс-служба военного ведомства.Командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что в ходе модернизации на ракетоносец устанавливают новую авионику кабины экипажа, а также бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой, в которую входят системы инерциальной, спутниковой и астронавигации, ближней навигации и воздушных сигналов, бортовые комплексы обороны и радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, в ходе обновления самолет становится "чистым" ракетоносцем - с него демонтируют системы для сброса бомб. Модернизированный "Медведь" сможет нести во внутреннем отсеке шесть, а на внешних подвесках 16 новейших ракет Х-101. Также на самолет устанавливают новые двигатели.Программа модернизации стратегического ракетоносца Ту-95МС позволяет продлить срок эксплуатации самолета еще на 45-50 лет, отметили в Минобороны. Ремонт и обновление самолета проходят на ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге.