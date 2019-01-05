СМИ Кореи: Индия готова предпочесть корейские K-30 Biho российским "Панцирям"

Москва - традиционный поставщик оружия в Индию - по-видимому, поставила перед своим министром обороны Сергеем Шойгу задачу публично выразить недовольство решением в кулуарах военной конференции. Кроме того, российская сторона заявила, что испытания проводились несправедливо, и требует повторения. Вслед за этим в Минобороны Индии был направлен запрос на пересмотр процесса торгов.

В южнокорейской прессе заявлено, что министерство обороны России высказало «недовольство» готовностью Индии к приобретению у Республики Корея самоходных систем противовоздушной обороны K-30 Biho. Это зенитный комплекс, который помимо 30-мм пушек имеет блоки зенитных ракетУтверждается, что Индия готова сделать выбор именно в пользу корейской систем ПВО, предпочтя корейские K-30 партии российских "Панцирей".В газете «The Korea JoongAng Daily» заявлено, что индийские партнёры делают ставку именно на Biho после проведения испытаний и тестов. В том же издании утверждается, что индийских военных «впечатлили возможности корейской ЗРС», которая может двигаться со скоростью до 60 км/ч и осуществлять 1200 выстрелов в минуту из зенитных пушек. В Индии рассматривают такой вариант как эффективное средство в борьбе с беспилотниками.Из материала в корейской прессе:В Южной Корее заявляют, что контракт предполагает покупку Индией 104 систем K-30 Biho с командными машинами и комплектами боеприпасов. В Сеуле назвали стоимость контракта – до 2,6 млрд долларов.Отмечается, что Республика Корея направила в Нью-Дели письмо, в котором призывает Индию «окончательно закрепить контракт».