Трамп принял решение о вводе американского контингента в Габон

Военнослужащие армии США будут оставаться в регионе до тех пор, пока обстановка в плане безопасности в ДРК не станет такой, чтобы их присутствие больше не было необходимым

Американская армия "осчастливила" своим присутствием очередную страну. В Вашингтоне приняли решение, что для обеспечения безопасности находящихся в Демократической Республике Конго (ДРК) американцев, необходимо разместить своих военнослужащих в Габоне. Соответствующее постановление подписал президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.В своем письме, направленном спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Трамп уведомляет, что американские военнослужащие (пока в количестве 80 человек) направлены в Либревилль (Габон) для обеспечения безопасности граждан, персонала и дипломатических объектов Соединенных Штатов в Киншасе (столица Демократической республики Конго). Военнослужащие прибыли в Габон "с соответствующим боевым снаряжением и при поддержке военной авиации". При этом заявляется, что в случае необходимости в Габоне или в ДРК могут быть развернуты дополнительные силы армии США. Причиной ввода называется вероятность проведения демонстраций с применением насилия в ответ на прошедшие 30 декабря 2018 года выборы.- заявил Трамп.