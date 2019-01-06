О самых быстрых способах перезарядить автомат Калашникова

В Интернете и на стрельбищах люди яростно спорят друг с другом и готовы буквально задушить оппонента, доказывая свою правоту.

Концерн «Калашников» представляет очередной ролик, посвящённый изготовляемому на мощностях концерна стрелковому оружию . Ролик посвящён обсуждению различного рода мифов, связанных с автоматом Калашникова. Технический консультант Владимир Онокой рассуждает о том, как лучше и эффективнее осуществлять перезарядку этого оружия.Из материала:Смена магазина с досыланием патрона в патронник левой рукой «снизу» - время 3,62 с, «сверху» - 3,96 с.Смена магазина по советской классике – правой рукой: на электронном секундомере застыло значение 4,59 с.«Иракская» перезарядка, когда оружие сильно упирается плечо, назад отводится затворная рама, и в этом момент производится смена автоматного магазина.Автор ролика отмечает, что этот способ на первый взгляд выглядит нелепым, однако существуют случаи, когда именно «иракский» вариант является единственным возможным для перезарядки. Какой это случай? Об этом можно узнать из представленного ролика.В ролике отмечено, что на самом деле самым быстрым способом перезарядки является для каждого именно тот, который он тренирует.