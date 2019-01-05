На Украине снова взорвался миномёт "Молот"

На днях сообщалось, что к линии соприкосновения на Донбассе ВСУ перебросили несколько миномётных подразделений, вооружённых «Молотами». Эти миномёты уже неоднократно проявляли свой «особый нрав», взрываясь во время применения, по некоторым данным, из-за некачественного металла ствола.Заместитель начальника управления НМ Донецкой народной республики полковник Эдуард Басурин сообщает об очередном разрыве украинского гранатомёта. По его словам, в районе линии соприкосновение при попытке использовать «Молот» погибли двое украинских военнослужащих. Они входили в личный состав 57-й бригады ВСУ.Стало известно, что ещё двое украинских солдат получили при взрыве миномёта ранения.Полковник Басурин отмечает, что инцидент с «Молотом» произошёл в районе населённого пункта Пески.Официальные лица в вооружённых силах Украины информацию о взрыве миномёта в районе линии соприкосновения на данный момент не подтверждают.Напомним, что на Украине продолжается расследование фактов разрывов нескольких минометов «Молот». При этом формально их использование запрещено, но, судя по всему, запрет на применение 120-мм «Молотов» по территории Донбасса не распространяется.