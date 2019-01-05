Новый пистолет "Удав" рекомендован к принятию на вооружение ВС РФ

В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) закончил государственные испытания нового пистолета "Удав" калибра 9 мм. Пистолет создавался для российской армии и рекомендован к принятию на вооружение, передает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.Как сообщили в российском военном ведомстве, госиспытания пистолета "Удав" калибра 9Х21 мм завершены успешно, пистолет получил высокую оценку военных и рекомендован к принятию на вооружение. Испытания проходили с августа по декабрь на испытательной базе ЦНИИточмаш и на полигонах Западного и Центрального военного округа.- заявили в ЦНИИточмаш.Проведенными испытаниями установлено, что новый пистолет надежно работает в диапазоне температур от +50 до -70 градусов Цельсия. Дальность стрельбы 50 метров, емкость магазина 18 патронов. Другие подробности конструкции пока не разглашаются.Ранее сообщалось, что новый пистолет будет рекомендован для принятия на вооружение для замены в российской армии пистолета Макарова.