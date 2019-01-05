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Новый пистолет "Удав" рекомендован к принятию на вооружение ВС РФ

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) закончил государственные испытания нового пистолета "Удав" калибра 9 мм. Пистолет создавался для российской армии и рекомендован к принятию на вооружение, передает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.

Новый пистолет "Удав" рекомендован к принятию на вооружение ВС РФ



Как сообщили в российском военном ведомстве, госиспытания пистолета "Удав" калибра 9Х21 мм завершены успешно, пистолет получил высокую оценку военных и рекомендован к принятию на вооружение. Испытания проходили с августа по декабрь на испытательной базе ЦНИИточмаш и на полигонах Западного и Центрального военного округа.

В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии
- заявили в ЦНИИточмаш.

Проведенными испытаниями установлено, что новый пистолет надежно работает в диапазоне температур от +50 до -70 градусов Цельсия. Дальность стрельбы 50 метров, емкость магазина 18 патронов. Другие подробности конструкции пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что новый пистолет будет рекомендован для принятия на вооружение для замены в российской армии пистолета Макарова.
Использованы фотографии:
ЦНИИточмаш
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ЦНИИТОЧМАШ создал пистолет на замену ПМ, но под патрон 9Х21
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