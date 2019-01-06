Жёсткая сила России

Помнится, после открытия железного занавеса (или в момент такого открытия) многие в том самом СССР искренне интересовались: а как, собственно говоря, к России относятся за рубежом? Имел место быть именно такой вопрос. Так или иначе, но ответ мы на него получили. За прошедшие десятилетия мы узнали очень много нового и интересного, и наше отношение к окружающему миру значительно изменилось. Оно стало более жёстким и прагматичным. Что делать — это не мы такие, это жизнь такая, а мы только вынуждены под неё как-то подстраиваться.Тем не менее, вопрос культурно-цивилизационных контактов с окружающим нас миром остаётся и носит принципиальный характер. Всё дело в чём? В рамках РИ, а позже СССР (и тем более СССР, который формировал восточный блок!) мы как бы жили совсем в других реалиях, реалиях очень большой и достаточно закрытой системы, что имело как свои несомненные плюсы, так и свои минусы. Теперь же нет уже ни СССР, ни восточного блока, и даже с так называемым ближним зарубежьем отношения приходится строить на межгосударственном уровне.Что для наших людей вследствие их культуры/психологии/истории создаёт весьма серьёзные проблемы. Что поделаешь, обычной для нас была ситуация, что хоть неделю скачи — ни до какой границы не доскачешь. Сегодня ситуация, опять же таки, изменилась. Все попытки вести дела «по-прежнему», «по старинке», натолкнулись на те же самые объективные политические реалии: имеются в виду «братские» Белоруссия и Украина. И там, и там наличествовали общая история, культура, язык, родственников оставалась чёртова уйма по обе стороны границы…И тем не менее, с самого начала «нэзалежности» можно было почувствовать определённый холодок. И «чувство холода» постоянно нарастало. То есть наивные попытки, по крайней мере, с Украиной и Белоруссией строить отношения по-своему, по-братски, натолкнулись на весьма враждебную встречную реакцию. Это было ошибкой, так как и в Киеве и в Минске воспринималось как попытка «захвата». Нет, в одну сторону это прекрасно работало, а вот в обратную не работало практически никак и никогда.То есть сегодня можно с уверенностью констатировать, что «братско-православно-общеисторическая» политика по отношению к Киеву и Минску была грубейшей ошибкой. Потому как результаты весьма «впечатляющие». Нет, очень долго это позволяло создавать видимость неких «хороших» отношений с соседями и получать некий «политический капитал» за счёт этого. Но закончилось всё это полным крахом. Приходит на ум простая идея: если бы мы не играли в некое «братство» и с самого начала строили отношения строго не договорной основе, возможно результат был бы несколько лучше.В общем и целом с Киевом уже всё понятно, хотя Большой договор о дружбе они разорвали совсем недавно. Буквально на днях. Как-то так получилось: большая и пафосная дружба привела вот к такому результату. С Белоруссией ещё более интересно: де-факто дипломатические отношения с ней зашли в полный тупик. Тут надо смотреть в целом и общем: Россия имеет самые протяжённые в мире границы и граничит с самым большим количеством государств в мире от Финляндии до Северной Кореи и Японии. Её внешняя политика не может быть простой и наглядной.То есть именно в «десятые» проявился определённый кризис в отношениях России с её соседями. Да, безусловно, роль наших англосаксонских «партнёров» нельзя недооценивать. И тем не менее, значительная часть вины лежит и на самой российской внешней политике (и на тех, кто её формирует). СССР уже нет, постсоветский период закончился. Выезжать по инерции уже не получается. СНГ сегодня — всего лишь аббревиатура. Имеет место быть своего рода «кризис идентичности». Нас по-прежнему многие соседи воспринимают как «огрызок СССР» со всеми вытекающими. Что сегодня не совсем актуально. Но, как мы понимаем, даже США времён Рейгана — это что-то одно, а США Трампа — это что-то совсем иное. Кстати, сам Трамп был вынужденсообщить об этом своим европейским партнёрам, те всё равно не поверили.То есть реалии 80-х в отношениях с соседями уже не актуальны, но и реалии 90-х тоже. И тут не всё просто, не всё понятно. Как раз нет. Россия сегодня как раз вынуждена заново выстраивать отношения с соседями. Это касается и Прибалтики, и Украины, и Закавказья, и Турции, и Казахстана, и Китая и Японии. И товарища Ына тоже. Взгляд в прошлое (что имеет место и в Москве, и в столицах соседей, делу не помогает, а скорее мешает). Какая разница, что там было 40 лет назад? Главное — что будет завтра.Примитивный детский подход «дружба/вражда» тут как раз малоприменим. Понятно, что мы хотим дружить и торговать, но это слишком наивное понимание ситуации. То есть это очень и очень разные страны (от Финляндии до Японии), и у каждой из них свои интересы. И тут как раз для России абсолютно критично владеть стратегической инициативой в политике, а не ждать, кто, что и как за нас решит. Вот как раз современной России прятаться за некоей «стеной» абсолютно контрпродуктивно. В этом случае мы практически гарантированно проигрываем, и никакие ракеты тут не помогут.Однако, по наблюдению автора, большая часть российских политических инициатив родом из позднего СССР, ельцинской эпохи. Вот именно оттуда растут их ноги. За это время (90-е/00-е) российское общество полностью трансформировалось. Болезненно, понимаю, но трансформировалось, а вот концепция российской политики по отношению к соседям изменилась очень слабо. И как-то она очень уж сильно попахивает нафталином.Начать можно, как ни странно, с Северной Кореи. Вот какова позиция/политика современной России по отношению к Пхеньяну? Ась? Сложно сказать, да? Вообще невозможно. Какая-то она эклектичная и сумбурная. Нет «межкорейское урегулирование» — это, конечно, здорово, но ведь есть и сама по себе Северная Корея. Как мы к ней относимся, какие у нас намерения и какие перспективы?А ведь Россия — великая держава и сосед Кореи (в отличие от тех же США). Вам не кажется, что налаживание взаимных отношений (без оглядки на Пекин, Токио и Сеул) — не только право, но и обязанность России? А на сегодня складывается впечатление, что наши отношения застряли где-то в 90-х… Нет, забавные статьи «про Ына-людоеда», перепечатанные из западной прессы, — это здорово, но крайне недостаточно.С Японией политические взаимоотношения все 30 последних лет вертятся исключительно и только вокруг островов. Можно ли в этом обвинять только и исключительно японцев? Если Россия работает только и исключительно «вторым номером» и не предлагает своей повестки? Дипломатия, знаете ли, это искусство, а не заседание сельского райкома в Нечерноземье. «Ну вот японцы хотят острова, негодяи эдакие…» Замечательно. А вы что сделали за последние 30 лет? Сидели и ждали погоды у Японского моря? Чуда ждёте?И даже с Китаем (стратегическим партнёром!) в свете принятия оным американских банковских санкций против России всё не так однозначно. Как-то радовались, мы радовались стратегическому партнёрству, «а тут оно, барин, вона как». Так что в целом российская внешняя политика на Дальнем Востоке вызывает большие вопросы. Её логичность и эффективность. Важный, очень важный регион — Дальний Восток. Но и с Кореей, и с Японией, и с Китаем у нас как-то всё не до конца ясно. То есть идея не в том, чтобы взять и «всех порубать шашкой», а в проведении по примеру англосаксов долгосрочной продуманной политики. Похоже, у нас с этим проблемы.Например, опять же таки, с Ираном как-то всё очень странно получается. Мы уже который год вместе сражаемся в Сирии бок о бок… нополитического сближения наших стран не произошло. Что достаточно странно. И для России, и для Ирана Америка — это враг. Но и это сближению не помогает практически никак. Что не менее странно. Америка «здесь и сейчас» открыто угрожает как Москве, так и Тегерану. Но сближения между персами и русскими не происходит. Можно ли в этом обвинятьофициальный Тегеран? Или и в «нашей консерватории» что-то неправильно?Если мы не используемвозможность, то что мы вообще можем использовать? Или, по гениальному выражению господина Медведева, ответственные товарищи ждут, когда «сверху пряники посыпятся»? Не посыпятся, не ждите. Отношения с Турцией тоже весьма и весьма неоднозначны: как-то вот в ходе войны в Сирии они очень непросто выстраивались. И постоянные конфликты. Как выяснилось после «сбития Су-24», экономические санкции РФ были для турков, и тем не менее. Договориться заранее мы не смогли.Точно так же абсолютно неприемлема для украинского государства была потеря Крыма/Донбасса. Абсолютно неприемлема. Но донести до киевских политиков свою позицию, что «мы не допустим», наши дипломаты так и не смогли. Они всё экономические преференции предлагали. Допредлагались.Точно так же и для Минска, и для Риги, и для Вильнюса, и для Таллина разрыв экономических связей с Россией неприемлем был полностью (я специально объединяю эти столицы). Полностью и категорически неприемлем. Но они на это пошли вполне сознательно. Вернее, они однозначно выбрали прозападно-антироссийскую политику. И ни в Таллине, ни в Минске мы не смогли использовать экономические рычаги влияния для достижения целей политических. Или не захотели? Или постеснялись?То, что Финляндия, для которой Россия была торговым партнёром номер один, ввела экономические санкции, тоже нельзя занести в копилку российской дипломатии. Причём потери для Финляндии были существенными, а размещение российских войск на финской границе для них полностью неприемлемо. И тем не менее финны проводят совместные с НАТО учения. Как-то так. При этом надо понимать, что вариант жёсткой конфронтации с Россией (по экономическим и прочим причинам) для Финляндии крайне болезнен. Превращение в прифронтовую зону НАТО и полный разрыв связей с РФ для них будет означать, по сути дела, полное изменение образа жизни.Но признаков «понимания ситуации» пока не наблюдается. То есть ситуация там медленно, но уверенно сползает в сторону «всё более тесного альянса с НАТО». Кстати, относительно недавно один эстонский политик прямо заявил, что рядом с Россией его страна успешной быть не может. Ну да, когда с востока один сплошной враг, то о каких «успехах» можно говорить? Но поняли они это только сейчас. И наши дипломаты не подсказали.Безусловно, у России есть серьёзные экономические и военные возможности, особенно с точки зрения её соседей, если что. Но вот почему-то трансформировать их в достижения политические как-то не очень получается. Ведь не случайно тов. Ын всерьёз разговаривает только и исключительно с Америкой. Почему-то ни Китая, ни России на мировой арене он не наблюдает. Не знаю, почему. Хотя Америка — далеко, а Россия как раз рядом. И как раз Россия может снабжать Сев. Корею и продовольствием, и топливом, на США не оглядываясь никак (и даже в отличие от Китая!). Но Ын хочет говорить с Америкой… наверное, НБА насмотрелся и рэпа наслушался.Россия сегодня и Россия в 1992-м — это две большие разницы. Кстати, Япония тогда и Япония сегодня — это тоже две большие разницы, если кто не знает. Но по-прежнему товарищи самураи хотят говорить только и исключительно об островах… Как будто и не было ничего… Они вообще адекватны? Или это наши дипломаты так трудятся? Вопросы возникают.Двадцать лет стратегического партнёрства с Китаем и банковские санкции по «просьбе» США — это тоже что-то с чем-то. Кстати, СССР/Россия всегда признавали Тибет/Тайвань частью Китая (даже в момент жёсткого противостояния на Даманском). В отличие от тех же США. А вот Китай не признал Крым российским и не собирается это делать. И прекрасно себя чувствует. И транслирует на Россию «крымские санкции» США… в момент экономической войны с теми же США. Я просто пытаюсь понять, кто здесь дурак.Россия — суверенное государство, и внезапное признание Тайваня/визит в РФ Далай-ламы для официального Пекина полностью, абсолютно неприемлемо. И тем не менее. Боюсь утомить примерами, но после того как наш сосед по Евразии Индия стала разворачиваться в политическом смысле и в смысле военных поставок в сторону США… Россия впервые начала сотрудничать с Пакистаном (!) в военной сфере, ну кто бы мог подумать! Хотя вполне логично. В Нью-Дели это вызвало крайне нервную и даже истеричную реакцию. То есть от тесной дружбы с Америкой там отказываться не хотят, но и поставки российских вооружений в Пакистан для них неприемлемы абсолютно. И «шо нам тут робить»? И где были наши дипломаты?Нет, если бы Россия геополитически была «пустым местом» — другое дело. Тогда и разговаривать было бы не о чем. Но на все эти государства у нас есть серьёзные рычаги воздействия, то есть многие наши (не апокалипсическо-ядерные) решения для них категорически неприемлемы. Но реализовать эти возможности и рычаги давления на практике мы почему-то не можем. Лень даже перечислять: Ил-20, С-300 и Израиль, например. Поставка С-300 в Сирию была для Тель-Авиванеприемлема. Но Ил-20 это не спасло никак.Про Беларусь даже говорить не буду: уже не интересно, настолько тяжёлый случай. Хотя воюющая Армения пример ещё более тяжёлый… Но воюющая Армения посылает своих солдат в состав натовской коалиции в Афган и откровенно игнорирует интересы России…То есть такое нехорошее впечатление складывается, что «новая Россия» — она есть, вот она, но «продать»/подать себя окружающим она почему-то не в состоянии. А прямолинейные, «силовые» её действия вызывают весьма болезненную реакцию.