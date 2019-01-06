Самые грозные истребители Второй мировой

Як-9Т капитана Рене Шалля ("Нормандия-Неман")

Размеры крыла!

"Летчик решил выяснить ситуацию. Для этого он подлетел вплотную и показал из кабины дощечку, на которой написал: "Что случилось"? Его коллега тоже достал дощечку и стал рисовать иероглифы: "Меня подбили"… Вот такая злобная сатира. На иллюстрации — расположение блоков радиотехнических средств "Мустанга"