Бригадный комплект С-300В4 поступит на вооружение Сухопутных войск

Министерство обороны России планирует получить в этом году бригадный комплект зенитных ракетных систем С-300В4, который будет принят на вооружение подразделений ПВО Сухопутных войск. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Согласно сообщению Минобороны, подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск получат бригадный комплект ЗРС С-300В4, дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2". Новые комплексы С-300В4 поступят на вооружение новой зенитной ракетной бригады, которая будет сформирована "на одном из стратегических направлений". Ранее сообщалось, что Минобороны планирует развертывание новой бригады в российской Арктике.Зенитный ракетный комплекс С-300В4 производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создан специально для Сухопутных войск и предназначен для защиты войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушной обороны войсковых объектов. На вооружении комплекса стоят три типа гиперзвуковых ракет. При борьбе с баллистическими целями С-300В4 способна поражать 16 ракет, летящих со скоростями до 4500 м/сек.Ранее сообщалось, что дивизион С-300В4 обеспечивал противовоздушную оборону российского пункта МТО в сирийском Тартусе, но в последствии был заменен на С-400"Триумф".