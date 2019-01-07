Грустное Рождество. Грузинская церковь готовится признать украинских самозванцев

Накануне долгожданного Нового года и Рождества Христова внезапно «последовательная», как вещали многие «эксперты», позиция Грузинской православной церкви (ГРЦ) по вопросу признания или непризнания самозваной структуры под названием ПЦУ (Православная церковь Украины) задрожала и завибрировала, словно ветер наконец сдвинул с места заржавевший флюгер. 27 декабря митрополит Цилканский и Душетский Зосимэ после заседания Священного синода ГПЦ заявил, что грузинская церковь поддерживает автокефалию украинской церкви.Как только грузинскому богослову напомнили, что автокефалии у ПЦУ ещё нет, то он сразу нашёлся и добавил: «В январе будет обнародовано постановление Вселенского патриарха, и наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались. ГПЦ поддержит автокефалию Украинской православной церкви». Откуда такая неожиданная любовь ГПЦ к Стамбульскому патриарху, если совсем недавно грузинский патриархат чуть ли посохом в грудь себя не бил, крича о своей каноничности?Во-первых, неожиданной такая смена позиций покажется только людям верящим в популистские мантры об отсутствии политики в религиозной сфере, царствующие в нашем информационном пространстве. К примеру, пока лжепатриарх Филарет, будучи гражданином Денисенко, контролировался Комитетом госбезопасности, замечен в религиозном экстремизме не был. Но стоило отпустить его на вольные хлеба, как украинский парубок словно переродился. Ведь мы так верим, что политика и государство отделены от религии…В нашем же случае Стамбульский патриарх Варфоломей, одно из главных действующих лиц украинского печального цирка с церковью, толком самостоятельностью не обладает. Без согласования с властными структурами Турции и Реджепом Эрдоганом Варфоломей не имеет права принимать даже кадровые решения. И это только нормативно-правовые рычаги давления на патриарха, а Эрдоган, мнящий себя новым султаном Оттоманской Порты, этим себя явно не ограничивает. Так, на Фанар (район в современном Стамбуле, сохранившийся после разграбления Константинополя), а точнее, на здания патриархата постоянно совершаются нападения религиозных экстремистов, которых, естественно, власти позже поймать не могут, а точнее, не хотят. Более того, даже после атаки на патриархат, совершённой с использованием бутылок с зажигательной смесью, часть полагающейся охраны резиденции патриарха просто сняли с постов.Но это мелочи быта по сравнению с главной удавкой, которую Реджеп накинул на Варфоломея. Как известно, попытка государственного переворота в Турции летом 2016-го года провалилась, впрочем, история тёмная, однако это развязало руки Эрдогану. Реджеп кровавым топором прошёлся по армейским кругам, вузам, судьям, журналистам, полицейским и чиновникам. А главным «бармалеем» был назначен опальный Фетхуллах Гюлен. Казалось бы, при чём здесь Варфоломей? Всё очень просто. В своё время безвольный старец так старался повысить свою «стоимость» в глазах мирового православия и коллег, что не сфотографировался и не облобызал разве что Леди Гагу. В списке несчастных, исполнявших роль высокоуважаемой декорации, оказался и Гюлен, который тогда был на высоком счету в Турции. Кто же знал, насколько коротка султанская дружба? Поэтому Варфоломей с тех пор рискует в любой момент стать ещё одной фигурой в деле о попытке госпереворота. А несмотря на номинально высокий пост, старичок совсем не стремится в мученики.Во-вторых, несмотря на повторяемые в нашем обществе мантры про историческую связь России и Грузии, главным торговым партнёром Тбилиси является отнюдь не Москва, а Анкара. Именно торговый оборот с Турцией стоит на первом месте в Грузии, а оборот с Россией на втором месте. Конечно, и это далеко немало, но при простой логике на вопрос «с кем ссориться» ответ вполне очевиден.В-третьих, католикос-патриарх Илия II (глава ГПЦ) товарищ, конечно, необычайно интересный. С одной стороны он отмечен наградами от Русской православной церкви – орден «Славы и Чести» и орден Святого равноапостольного князя Владимира уже от УПЦ МП. С другой стороны, его отметили орденом «Шейх-уль-ислама», вручаемой от мусульман Кавказа. К тому же в своё время он 5 лет возглавлял ни много ни мало Всемирный совет церквей, экуменическую организацию, к которой РПЦ относится крайне неоднозначно, не считая этот совет «объективной реальностью».Так что можно хоть до морковкина заговенья твердить, что религиозные деятели вне политики, на реальность эта сказка не окажет никакого влияния. Более того, патриарх Илия всегда демонстрировал своё фанатичное единение с политикой Грузии, даже тогда, когда следовало бы промолчать. Для начала «аполитичный» патриарх выдал: «К сожалению, сегодня мы не можем поехать в Цхинвали и Абхазию, но я категорически не разделяю мнение о том, что эти территории потеряны для Грузии. Так не должны думать грузины».А во время известных событий геноцида осетин 90-х годов Илия, глазом не моргнув, заявил: «Во имя Отца и Сына и Святого духа приказываю отныне убийцу каждого грузина, несмотря на вину или невиновность жертвы (убитого), объявить врагом грузинского народа. Занести фамилию и имя убийцы в специальную книгу патриаршества и передавать из поколения в поколение как постыдное и подлежащее осуждению. Чрезвычайный приказ этот принят, дабы в Грузии навеки был изжит тягчайший грех и преступление против Бога и нации – братоубийство».Такая ярко этническая градация, по которой убийца грузина – негодяй, а убийца осетина, русского или кого-либо другого не упоминается вообще, сказанная простым-то человеком, вызовет массу вопросов, а в устах патриарха тем паче. При этом товарищ Иракли Гудушаури-Шиолашвили (так его зовут в миру) родился в Северной Осетии, а образование получил в… Москве.Также стоит привести слова епископа Аланской епархии (волею судеб оказавшуюся под юрисдикцией неканонической Церкви истинно православных христиан Греции, о чём будет рассказано далее) Георгия (в геноцид 90-х этот несчастный осетин с русскими корнями потерял трёх братьев), сказанные им после геноцида 2008-го года: «С выступлений представителей Грузинской патриархии и Католикоса начались призывы «Грузия для грузин», требования к осетинам «Убирайтесь в свою Россию!», Звиад Гамсахурдия и Грузинский Католикос всегда были вместе, а теперь Патриарх Илия благословляет Саакашвили и его политику. Все как было, так и осталось».Православие в Южной Осетии вообще имеет крайне сложную и неудобную для РПЦ историю, впрочем, как и для любого русского гражданина с патриотическими и гуманистическими взглядами. Так, ещё в 90-е годы после очередной волны этнических чисток говорить о том, что осетин будет духовно окормлять ГПЦ, мог только умалишённый. Да и пастыри ГПЦ законно опасались собственной паствы, которая после похорон своих родственников видела в каждом грузинском священнике либо Илию II, либо вовсе его близкого друга Гамсахурдию, а последний своих националистических взглядов не скрывал вовсе. Поэтому паства Южной Осетии обратилась к РПЦ и… получила отказ. Последовательная в своей каноничности Московская патриархия заявила, что не желает нарушать каноничную территорию Грузинской церкви. Кстати, в таком же положении оказалась и Абхазия.К 2001 году неприкаянная паства Южной Осетии наконец-то добилась статуса благочиния у Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ). Но и в этой русской церкви им задержаться не удалось. Как известно, вскоре РПЦЗ, по сути, вошла в состав РПЦ на правах самоуправляемой единицы. Осетинские православные вновь осиротели. Таким образом, благочиние обратилось в Священный синод противостоящих (греческую неканоническую непризнанную старостильную церковь) и было этой структурой принято. С 2014-го года Синод объединился с Синодом Хризостома (Церковь истинно-православных христиан Греции). В итоге образовалась Аланская епархия.При этом следует отметить, что по крайней мере в самом начале все эти переходы из одной структуры в другие воспринимались как временные меры, пока Московский патриархат наконец не взглянет трезво на объективную реальность и не примет Абхазию и Южную Осетию в свой состав. Но чем дольше затягивалось решение вопроса, чем чаще РПЦ отказывала пастве наших де-факто южных республик, тем множились противоречия и менялись настроения.На данный момент четверть века отказов привела к тому, что за дело пришлось взяться главе Южной Осетии Анатолию Бибилову, который лично встретился с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. На встрече в 2017-м договорились о строительстве храма РПЦ в столице республики, а также главы двух различных структур разработали механизмы сближение паствы Южной Осетии и России.Позже Анатолий Бибилов встретился с представителями Аланской епархии и предложил южноосетинским священникам вновь обратиться к РПЦЗ как к самоуправляемой организации. Видимо, удалось договориться о согласии со стороны Москвы. Однако на этот раз Аланская епархия воспротивилась этому плану. Во-первых, земля Осетии до сих пор официально Московской патриархией считается вотчиной ГПЦ, а это принципиальный вопрос для осетин. Во-вторых, за годы оторванности в головах некоторых товарищей не могла не поселиться мысль полной автокефалии, пускай и непризнанной, хотя никаких ресурсов для этого у Аланской епархии нет и в помине.Таким образом, образовавшаяся ситуация, кажущаяся патовой, была создана не только стараниями украинских самозванцев, стамбульских ручных иерархов и политизированных священников ГПЦ, но и последовательной каноничностью РПЦ. Пока Московский патриархат оставался образцом догматичности, другие религиозные структуры влезли в политику с ногами и всячески усиливали свои позиции. И теперь, когда ясно, что игра по правилам не имеет никакого смысла, если за столом шулеры, возникает только один вопрос: не поздно ли очнулись? И очнулись вообще? Готовы ли в ответ на возможное признание ГПЦ украинских самозванцев признать Абхазию и Южную Осетию?