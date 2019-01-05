В Москве скончался советский актер Иван Бортник

Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб

В Москве на 80-ом году жизни скончался российский/советский актер Иван Бортник. Об этом сообщила супруга актера Татьяна Борзых.Причиной смерти 79-летнего народного артиста России, актера Театра на Таганке Ивана Сергеевича Бортника назвали остановку сердца из-за оборвавшегося тромба. Смерть наступила вечером в пятницу.- сообщила супруга актера.Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Большую часть своей жизни он проработал в Театре на Таганке, где дружил с Владимиром Высоцким. Именно Бортнику Высоцкий посвятил песню "Письмо к другу".Иван Бортник был больше театральным актером, хотя нам он запомнился по ролям, сыгранным им в кино. Образ бандита Промокашки в киноленте Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" принес Бортнику огромную популярность. Кроме этого, актер сыграл в фильмах "Родня", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя".Прощание с народным артистом России Иваном Бортником пройдет 8 января в московском Театре на Таганке. Актер будет похоронен на Котляковском кладбище."Военное Обозрение" выражает соболезнования родным и близким покойного.