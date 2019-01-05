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Хакеры рассказали о подготовке Лондона к инциденту в Солсбери

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Активисты хакерской группы Anonymous продолжают публикацию документов, связанных с антироссийским секретным проектом британского правительства Integrity Initiative, передает РИА Новости.

Хакеры рассказали о подготовке Лондона к инциденту в Солсбери



Очередной пакет документов, опубликованных хакерами, сообщает о том, что незадолго до инцидента в Солсбери британская разведка наняла эксперта по химоружию Марка Лэверика из военной лаборатории в Портон-Дауне. Данная лаборатория, расположенная недалеко от городка Солсбери, подозревается Россией в причастности к отравлению Скрипалей. Также сообщается, что британская разведка плотно общалась с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля.

Кроме этого, в опубликованных файлах содержится информация, согласно которой сотрудники антироссийского проекта британского правительства еще за несколько лет до инцидента со Скрипалями предлагали устроить "некую катастрофу", на фоне которой появится возможность высылки из Великобритании российских дипломатов. Объяснялось все это "укреплением обороноспособности Британии".

Ранее опубликованные хакерами документы говорят о том, что британский проект Integrity Initiative вмешивался в дела европейских стран, призывая их к информационной войне против России. Британские власти с некоторыми оговорками признали подлинность опубликованных документов.
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