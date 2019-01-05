МИД России предупредил об опасности поездок за рубеж из-за политики США

Вашингтон нарушил консульскую конвенцию, не уведомил Москву о задержании российского гражданина

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам России соблюдать осторожность при поездках за границу. В МИД рекомендуют отказаться от зарубежных поездок, если существует вероятность того, что к ним могут возникнуть претензии различного толка со стороны американской власти, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.По словам Рябкова, Соединенные Штаты продолжают "охоту" на российских граждан, а власти третьих стран, идя на поводу Вашингтона, задерживают и передают США российских граждан. Поэтому МИД РФ призывает соотечественников тщательно взвешивать необходимость поездок за рубеж, так как "безопасных мест, по сути дела, нет, гарантий нет".Ранее в СМИ появилась информация, что на Северных Марианских островах, ассоциированной с США территории, еще 29 декабря был арестован 72-летний гражданин России Дмитрий Макаренко, которого американские власти обвиняют в сговоре с целью незаконных поставок в Россию товаров военного назначения. О задержании российского гражданина стало известно только сегодня, российские дипломаты пытаются получить доступ к задержанному россиянину.- подчеркнул Рябков.