Порошенко лично отправился в Стамбул за томосом для новой церкви

В турецком Стамбуле сегодня прошла торжественная церемония вручения томоса новой церковной структуре, созданной на Украине. Константинопольский патриарх Варфоломей, принимавший участие в создании "новой церкви" Украины, вручил документ, свидетельствующий об автокефалии, главе новой "Православной церкви Украины" Епифанию. Трансляцию подписания вели почти все украинские телеканалы.Церемония подписания томоса прошла в храме Святого Георгия возле резиденции Варфоломея. Перед подписанием церковного документа был проведен молебен, в котором, кроме главы новой религиозной структуры Украины, принял участие президент Украины Порошенко, окруженный "свитой друзей и помощников", в которую вошли: супруга Порошенко Мария, глава МИД Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, спикер Рады Андрей Парубий, а также другие представители украинской власти и раскольнической церкви Украины.Перед вручением томоса, Варфоломей провел закрытую встречу с Порошенко и Епифанием в своей резиденции. Ранее сообщалось, что за признание Варфоломеем новой церкви Украины, Порошенко передал под Константинопольское (Стамбульское) управление около 30 церковных объектов Украинской православной церкви Московского патриархата.Подписанный Варфоломеем документ будет передан главе "Православной церкви Украины" Епифанию 6 января. Свиток будет продемонстрирован на рождественской литургии в Софийском соборе, а после 7 января оригинал томоса будет выставлен для всеобщего обозрения в храме Малой Софии.Напоминаем, что решение о создании "новой" церковной структуры на Украине было принято в ходе "объединительного" собора, прошедшего в Киеве 15 декабря 2018 года. Русская православная церковь, а также Украинская православная церковь Московского патриархата не признали новую религиозную структуру Украины.