Чтиво выходного дня: Гриль-бар у борта боевого корабля

В рубрике «Чтиво выходного дня» «Военное обозрение» представляет дополнительную версию системы питания для моряков и военнослужащих береговых подразделения ВМС Южной Кореи. Речь идёт о вводе в систему организации питания передвижных установок по приготовлению горячей пищи. Сообщается, что такие установки актуальны в первую очередь для территорий расположения подразделений военно-морских сил – чтобы корейские военнослужащие, не выходя за пределы этой территории, могли получить «популярную пищу». Логистическая служба ВМС Республики Корея выяснила, что в последнее время среди военнослужащих стала популярна курица на гриле.Моряки отдавали предпочтение этому блюду, которое уже успело превратиться в своеобразный вариант фастфуда. При этом за жареной курицей они были вынуждены отправляться в обычные точки общепита. Логистическая служба решила, что нет смысла «отдавать деньги гражданским», а потому быстро сориентировалась и закупила передвижные установки для собственных нужд: обслуживание ведётся буквально у борта боевого корабля.Как заявлено в южнокорейской прессе – популярность огромна, и потому расходы быстро окупятся. Буквально к месту стоянки боевых кораблей приезжает фургончик, который и обслуживает гастрономические потребности корейских моряков. Как видно по готовому блюду на фото, сотрудники передвижных «гриль-баров» не особенно заботятся о качестве обжарки, явно передерживая. Но "счастья" корейских моряков это не отменяет...Сотрудниками гриль-баров на колёсах также являются военнослужащие ВМС Республики Корея:Нечто подобное в плане обслуживания "дополнительных" гастрономических потребностей существует в армиях Канады и США.Рассматриваются и варианты расширения обслуживания военнослужащих сухопутных подразделений - с выездом к местам проведения маневров. Такая "полевая кухня" XXI века.