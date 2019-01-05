Командование ВМС США заказало постройку сразу двух авианосцев
Американские Военно-морские силы наращивают темпы строительства новых авианосцев. Новый заказ от командования ВМС США, поступивший компании Huntington Ingalls Industries, предусматривает постройку одновременно двух атомных авианосцев типа Gerald R. Ford, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании.
Как ранее сообщалось, Конгресс США утвердил расходы на постройку сразу двух авианосцев одновременно. Минобороны США подписало соответствующий контракт с компанией Huntington Ingalls Industries, которая будет строить сразу два авианосца - CVN-80 и CVN-81. По заявлению командования ВМС США, одновременная постройка сразу двух кораблей позволяет сэкономить от 1 до 2,5 млрд. долларов. Кроме этого, строительство сразу двух авианосцев позволяет значительно ускорить их введение в строй с интервалом в 3-4 года, а не 5, как происходит в настоящее время.
Заказ парного строительства авианосцев в истории ВМС США далеко не первый. В 80-х годах 20 века, командование американских Военно-морских сил дважды заказывало одновременную постройку двух атомных авианосцев: сначала CVN-72 и CVN-73 типа Nimitz, а позднее - CVN-74 и CVN-75. При постройке удалось сократить расходы на 10%, а также значительно ускорить строительство кораблей.
Как ранее сообщалось, Конгресс США утвердил расходы на постройку сразу двух авианосцев одновременно. Минобороны США подписало соответствующий контракт с компанией Huntington Ingalls Industries, которая будет строить сразу два авианосца - CVN-80 и CVN-81. По заявлению командования ВМС США, одновременная постройка сразу двух кораблей позволяет сэкономить от 1 до 2,5 млрд. долларов. Кроме этого, строительство сразу двух авианосцев позволяет значительно ускорить их введение в строй с интервалом в 3-4 года, а не 5, как происходит в настоящее время.
Заказ парного строительства авианосцев в истории ВМС США далеко не первый. В 80-х годах 20 века, командование американских Военно-морских сил дважды заказывало одновременную постройку двух атомных авианосцев: сначала CVN-72 и CVN-73 типа Nimitz, а позднее - CVN-74 и CVN-75. При постройке удалось сократить расходы на 10%, а также значительно ускорить строительство кораблей.
- Использованы фотографии:
- huntinhuntingtoningalls.com
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