Итоги 2018 года для ВВС США: эскадрилья безвозвратных потерь

Министерство обороны переживает ужасный год в связи с крупными авиационными происшествиями.

Минувший 2018 год выдался для боевой авиации США, мягко говоря, непростым. На всем его протяжении американские ВВС преследовала целая череда инцидентов. Порой происшествия происходили настолько часто, что это не только сеяло волнение среди общественности, но и вызывало серьезную обеспокоенность в рядах самих военных. Начнем «разбор полетов» с катастроф, закончившихся безвозвратной потерей самолетной техники.Первая из них произошла 14 марта, когда палубный истребитель-штурмовик F/A-18 Hornet, относящийся к эскадрилье VFA-213 «Черные львы» ВМС США, потерпел крушение в районе авиабазы Ки-Уэст (Флорида). Оба пилота погибли. После этого аварии следовали практически постоянно.4 апреля многоцелевой лёгкий истребитель F-16 Viper эскадрильи «Буревестники» во время обычного демонстрационного учебного полета потерпел крушение над испытательным полигоном в Неваде. Пилот погиб. Этот случай стал третьей потерей для команды за последние 24 месяца. В предыдущем инциденте обошлось без жертв.24 апреля F-16 310-й эскадрильи авиабазы Luke разбился в Аризоне при попытке совершить аварийную посадку в небольшом аэропорту. Пилот не пострадал.2 мая военно-транспортный самолёт средней и большой дальности WC-130 Hercules из 156-го транспортного крыла Национальной гвардии разбился и сгорел прямо в центре населенного пункта Саванна, штат Джорджия. От машины практически ничего не осталось, кроме хвостовой части. На борту было 9 человек, в том числе 5 членов экипажа, все погибли.23 мая учебный реактивный самолёт T-38 Talon потерпел крушение недалеко от базы ВВС Коламбус в Миссисипи. Оба пилота смогли катапультироваться, но с тяжелыми травмами были госпитализированы.11 июня истребитель F-15C Eagle, базирующийся на авиабазе Кадена на японском острове Окинава, рухнул в море. Пилот предварительно покинул самолет и был поднят живым из воды.22 июня лёгкий турбовинтовой штурмовик A-29 Super-Tucano разбился на ракетном полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико. Пилот получил легкие ранения. Имеется информация о гибели второго члена экипажа.17 августа Т-38 из 71-го летного учебного крыла в окрестностях базы ВВС Вэнс в Оклахоме упал на фермерское пастбище. Его собственник дал воды катапультировавшемуся пилоту и ухаживал за ним, пока не прибыли первые спасатели.11 сентября Т-38 с 80-го учебно-тренировочного крыла потерпел крушение на авиабазе Шеппард в Техасе, отклонившись от взлетно-посадочной полосы. Оба летчика успешно катапультировались.18 сентября T-6A Texan II из 12-го учебно-тренировочного крыла рухнул возле торгового центра Rolling Oaks в северо-восточной части Сан-Антонио, штат Техас. Два пилота отделались незначительными травмами.28 сентября впервые (по крайней мере, по имеющимся данным) разбился F-35B. Он принадлежал учебной эскадрилье VMFAT-501. Крушение произошло возле авиабазы Бофорт морской пехоты США. Пилот успешно катапультировался и был доставлен в больницу в связи с полученными травмами.30 сентября C-130J из 744-й экспедиционной транспортной эскадрильи потерпел катастрофу вскоре после взлета с аэродрома Джелалабад, Афганистан. Погибли 6 членов экипажа и 5 сотрудников миссии НАТО. Военные заявили о непричастности вражеских сил к трагедии.13 ноября Т-38 разбился на авиабазе ВВС Лафлин. Один из пилотов погиб, другой был направлен на лечение в ближайшую больницу.6 декабря в результате столкновения KC-130J и F/A-18 Hornet рухнули в море у берегов Японии в ходе дозаправки в воздухе. На воздушном танкере погибло 7 военнослужащих, одного удалось спасти. Впоследствии появлялась информация о спасении еще одного военного, возможно, речь шла о пилоте истребителя.Фактически в итоге безвозвратно потеряна целая эскадрилья.- отмечают американские эксперты.