МО РФ приняло решение о модернизации парка самолетов-амфибий Бе-12

Минобороны России приняло решение провести в этом году модернизацию противолодочных самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка". Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.Как пояснили в Минобороны, в ходе модернизации самолеты получат принципиально новую поисково-прицельную систему и современное вооружение. На Бе-12 будут кардинально обновлены все три комплекса получения разведывательной информации о подлодках противника: гидроакустический, радиолокационный и магниточувствительный. Кроме того, арсенал самолетов-амфибий пополнят современными противолодочными торпедами и глубинными бомбами.Решение о модернизации оставшегося парка Бе-12 "Чайка" было принято в начале 2018 года, тогда же были сформированы тактико-техническое задание и пакет документов, необходимый для старта научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по модернизации противолодочных самолетов.Бе-12 «Чайка» (по натовской кодификации Mail) — противолодочный самолет-амфибия (летающая лодка). Первый полет данной машины состоялся еще в 1960 году, а с 1963 года она начала поступать на вооружение авиации советского военно-морского флота. С 1960 по 1973 год было выпущено 143 Бе-12. На сегодняшний день последние шесть машин входят в состав 318-го авиаполка Черноморского флота. Кроме этого, на хранении на авиазаводе в Таганроге и аэродроме Остров находятся еще около 10 самолетов-амфибий.Габаритные размеры: длина самолета — 30,1 м, высота — 7,4 м, размах крыла — 30,2 м, площадь крыла — 99 кв. м.Силовая установка — 2хТВД АИ-20Д мощностью 5180 л.с. каждый.Масса пустого самолета — 24 000 кг.Масса взлетная — 36 000 кг.Масса топлива — 9 000 кг.Масса боевой нагрузки — 3000 кг.Максимальная скорость полета — 550 км/ч.Скорость патрулирования — 320 км/ч.Мореходность — 3 балла.Максимальная дальность полета — 4000 км.Тактический радиус действия — 600-650 км (при нахождении в районе 3 часа).Практический потолок — 12 100 м.Экипаж — 4 человека.