Рекордное число американцев хочет уехать из США навсегда

Институт Гэллапа провёл социологическое исследование на предмет удовлетворённости граждан США уровнем жизни и самой жизнью на территории США. Результаты оказались неожиданными даже для тех, кто готовил подобного рода исследования. Выяснилось, что 16 процентов американцев хотят покинуть Соединённые Штаты и перебраться в другую страну. Это рекорд за всю историю подобного рода исследований.Предыдущий рекорд по числу желающих уехать из США навсегда фиксировался при Джордже Буше-младшем. Тогда за эмиграцию высказались 11% опрошенных.Примечательно, что в свежем опросе наибольшее число желающих уехать из США – среди молодёжи. Речь идёт об американцах в возрасте от 15 до 30 лет. Каждый третий гражданин США в таком возрасте хотел бы переехать за границу.Существенное число желающих эмигрировать среди женщин – 20%.Ранее сообщалось, что наиболее привлекательными странами для желающих эмигрировать американцев называются страны Западной Европы, включая Францию, Бельгию и Нидерланды, а также такие страны как Австралия и Новая Зеландия.Многие из опрошенных заявили, что в последнее время в США «стало меньше свободы» и «меньше возможностей заработать на нормальную жизнь».16% желающих уехать из США за рубеж навсегда, как отмечают в СМИ Соединённых Штатов, - «удар по патриотическим основам».