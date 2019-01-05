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Рекордное число американцев хочет уехать из США навсегда

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Институт Гэллапа провёл социологическое исследование на предмет удовлетворённости граждан США уровнем жизни и самой жизнью на территории США. Результаты оказались неожиданными даже для тех, кто готовил подобного рода исследования. Выяснилось, что 16 процентов американцев хотят покинуть Соединённые Штаты и перебраться в другую страну. Это рекорд за всю историю подобного рода исследований.

Рекордное число американцев хочет уехать из США навсегда



Предыдущий рекорд по числу желающих уехать из США навсегда фиксировался при Джордже Буше-младшем. Тогда за эмиграцию высказались 11% опрошенных.

Примечательно, что в свежем опросе наибольшее число желающих уехать из США – среди молодёжи. Речь идёт об американцах в возрасте от 15 до 30 лет. Каждый третий гражданин США в таком возрасте хотел бы переехать за границу.

Существенное число желающих эмигрировать среди женщин – 20%.

Ранее сообщалось, что наиболее привлекательными странами для желающих эмигрировать американцев называются страны Западной Европы, включая Францию, Бельгию и Нидерланды, а также такие страны как Австралия и Новая Зеландия.

Многие из опрошенных заявили, что в последнее время в США «стало меньше свободы» и «меньше возможностей заработать на нормальную жизнь».

16% желающих уехать из США за рубеж навсегда, как отмечают в СМИ Соединённых Штатов, - «удар по патриотическим основам».
Использованы фотографии:
Фейсбук/Трамп
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