Рассказы об оружии. Штурмовики: под крылом Ил-2

«В существующих условиях нужно и можно создать самолет, предназначенный для решения только одной задачи — уничтожения танков и мобильных войск, имеющий настолько простую конструкцию, что проектирование и постройка опытных машин займет не более трех месяцев. К 1 августа 1943 г. можно будет построить 15000 таких самолетов, без ощутимого напряжения промышленности и почти без загрузки смежников».

По материалам http://www.airwar.ru.