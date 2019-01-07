В обмен на базы. Вашингтон сдаёт талибам кабульский режим

Более года назад Дональд Трамп провозгласил новую стратегию по Афганистану. Теперь, спустя 16 месяцев, он объявляет об эвакуации значительной части американского контингента и ведет переговоры с противниками кабульского режима за его спиной.США и представители запрещенного в России движения «Талибан» будут договариваться в Саудовской Аравии об афганском урегулировании без участия представителей кабульского режима. Ранее правительство Афганистана заявило, что собирается направить на переговоры между США и талибами, которые должны пройти в январе следующего года в Джидде, своих представителей, и надеется на диалог с повстанческим движением.Однако пресс-секретарь «Талибана» (запрещён в России) Забиулла Муджахид сообщил об отказе вести переговоры с афганскими властями.«Мы встретимся с официальными лицами США в Саудовской Аравии в январе следующего года и начнем переговоры, которые в Абу-Даби остались незавершенными. Однако мы дали понять всем заинтересованным сторонам, что мы не будем разговаривать с правительством Афганистана», — заявил агентству Reuters член руководящего совета талибов.Ранее талибы отказались от контактов с представителями Кабула, которые присутствовали на афганском саммите в Абу-Даби. И представители правительства ИРА ограничились отдельными встречами с делегациями стран-участниц.Таким образом, руководство Движения дает понять, что не считает кабульский режим субъектом политического процесса, происходящего в стране, и не видит для него перспектив в новом Афганистане.Заметим, что до начала переговоров, прошедших в ОАЭ с участием Пакистана и Саудовской Аравии, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад давал гарантии президенту ИРА Ашрафу Гани, что кабульская делегация тоже будет на равных участвовать в этих переговорах, но этого не произошло. На главные обсуждения, где решалась судьба страны, она допущена не была.Тот факт, что американцы явно не слишком старались добиться от своих визави согласия на участие кабульской делегации в этом и последующим раундах переговоров, говорит о том, что и в Вашингтоне не переоценивают субъектность Кабула и не слишком озабочены политическим будущим режима.Тот факт, что вскоре после завершения переговоров в Абу-Даби Трамп объявил о сокращении войск на территории Афганистана, говорит о достижении неких договоренностей с талибами.Американский президент не ставит вопрос о полном уходе из этой страны, имеющей огромное геополитическое, стратегическое значение. Он намерен сохранить там долгосрочное военное присутствие и ряд баз. Но при этом Вашингтон стремится минимизировать риски и расходы.Попытка реализовать в Афганистане иракский опыт, спровоцировав межрелигиозную резню, в которой «туземцы» будут уничтожать друг друга, не докучая оккупантам, не удалась. Пересаженная на афганскую почву запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» не дала ожидаемых всходов: афганцы, националисты до мозга костей, вовсе не горят желанием строить «мировой халифат». Их интересы и устремления ограничены границами их родины. Ну, еще зоной племен в Пакистане, населенной пуштунами. Так что «халифатчики» просто не сумели набрать в Афганистане силу, достаточную для того, чтобы начать войну с талибами.Попытки увеличить участие американских союзников в оккупационном контингенте с тем, чтобы переложить на них основную тяжесть борьбы с «Талибаном» и поддержки кабульского режима, также не увенчались успехом. Никто из них не горит желанием и дальше «тянуть лямку» в интересах Вашингтона. Так, даже министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, чей контингент в ИРА насчитывает аж 160 штыков, объявил 4 января, что они немедленно покинут страну в случае сокращения американского присутствия.«Если ряд стран запланировали вывести свои войска из Афганистана, тогда София также пересмотрит свою политику по данному вопросу», — подчеркнул Каракачанов.Между тем очевидно, что даже находящихся сегодня в ИРА американских войск недостаточно для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране и удерживать ее под контролем. После же намеченного вывода их хватит разве что для обеспечения безопасности остающихся баз и осуществления их логистики. При этом Вашингтон сегодня просто не может себе позволить более глубокого погружения в трясину афганской перманентной войны, которая будет требовать все больше сил и средств, которые жизненно необходимы американцам на других направлениях.Именно поэтому для них столь важно добиться от «Талибана», приход которых к власти более чем вероятен, согласия на долгосрочное присутствие военных баз США в Афганистане и признания их «нейтрального статуса».Разумеется, талибы прекрасно понимают, в каком затруднительном положении оказались американцы, и стараются максимально использовать сложившуюся ситуацию. В частности, им удалось вывести Кабул за рамки переговоров по афганскому урегулированию. Тем самым, по сути дела, снимая с повестки дня вопрос об участии нынешних властей ИРА в процессе национального примирения и формировании коалиционного правительства.Однако столь очевидный «слив» режима, который американцы сами же установили и поддерживали столько лет, мало того что будет выглядеть как капитуляция перед талибами, но и заставит всех американских партнеров и союзников по-новому взглянуть на гарантии, полученные ими от Вашингтона.Так что США необходимо сдавать кабульский режим как можно более деликатно. Именно в этом ключе и следует понимать странное на первый взгляд заявление Трампа, в котором он призвал Россию, а также Индию и Пакистан присоединиться к оккупации Афганистана.«Посмотрите на другие страны… Там есть Пакистан. Они могут воевать. Россия может воевать», — сказал Трамп, отрицая необходимость присутствия американских войск в Афганистане.«Почему Россия не там? Почему Индия не там? Почему Пакистан не там?» — добавил он, объясняя, что эти страны должны присоединиться к борьбе с «Талибаном» и ИГ.И это при том, что еще совсем недавно американцы всеми силами стремились не допустить даже политико-дипломатического участия нашей страны даже в афганском урегулировании. Но теперь ситуация изменилась, и Вашингтон пытается переложить заботу о своих кабульских питомцах, а также войну с «Талибаном» на плечи Москвы, Нью-Дели и Исламабада.И если возвращение Москвы на старые афганские грабли маловероятно, то Пакистан, учитывая специфику его отношений с Афганистаном и давние связи с «Талибаном», не станет отказываться от такого приглашения. А Индия, числящая исламизм в числе главных угроз своей национальной безопасности, также не сможет остаться в стороне. То есть в случае реализации предложения Трампа Афганистан может превратиться еще в арену для актуализации старого конфликта двух ядерных держав.Впрочем, в этой стране сходятся интересы и других стран: Китая, Ирана, республик Центральной Азии и даже Турции. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом анонсировал проведение в Стамбуле трехстороннего саммита Афганистан — Пакистан — Турция.Так что афганский пасьянс приобретает все более сложную и подчас неожиданную конфигурацию.