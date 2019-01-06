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СМИ Турции заявляют об отклонении предложения США по Patriot в пользу С-400

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Турецкие средства массовой информации сообщают о том, что официальная Анкара отклонила исходившее от Вашингтона предложение по вопросу российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Речь идёт о предложении в адрес Турции от США по поводу закупок американских «Пэтриот» с одновременным отказом от контракта по С-400.

СМИ Турции заявляют об отклонении предложения США по Patriot в пользу С-400



Yeni Safak со ссылкой на собственные правительственные источники пишет, что Анкара предложение Вашингтона не примет. Отмечается, что одной из причин отказа турецких властей от того, что предлагала американская делегация, стала цена комплексов ПВО «Patriot». В материале турецкого СМИ говорится, что российские комплексы обойдутся Анкаре примерно втрое дешевле комплексов ПВО американского производства.

Ранее в СМИ США указывали на стоимость потенциального контракта с турками по приобретению теми ЗРК «Пэтриот». После одобрения Госдепом продажи этих комплексов Анкара должна была выложить примерно 3,5 млрд долларов (по другим данным - 4,5 млрд), причём одновременно с этим отказаться от российских С-400. Также Анкаре Штаты не собирались передавать технологии.

Турецкие СМИ напоминают, что Россия продаёт Турции комплексы ПВО со скидкой, да ещё и с предоставлением кредита, потому Анкара и сделала окончательный выбор в пользу С-400.

Сама статья об американском предложении в упомянутом турецком издании выходит под названием «Ни технологий, ни скидки».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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