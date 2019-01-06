Мирный договор с Россией станет плюсом для США, - премьер Японии

Это будет плюсом для США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз прокомментировал возможное подписание мирного договора с Российской Федерацией. Напомним: ранее глава японского правительства заявил о том, что 2019 год может стать переломным в вопросе подписания мирного договора с Москвой. Это притом, что ранее президент России предложил подписать такой договор без предварительных условий, но в Токио заявили, что без передачи под японскую юрисдикцию Южных Курил подписания не будет.Новое заявление Синдзо Абэ не может не обратить на себя внимания. По словам японского премьера, если Япония и Россия заключат мирный договор, то это будетАбэ:И с этим трудно не согласиться. Если учитывать те условия, на которых мирный договор собирается подписывать Абэ, то у Соединённых Штатов появляется дополнительная возможность по размещению своих военных баз. В Вашингтоне спят и видят военные базы на Курилах, которые там могут появиться вне зависимости от мнения официального Токио.Ранее, стоит отметить, Абэ проявил «японское великодушие», заявив, что «в случае передачи островов Южно-Курильской гряды Японии» он «не станет выселять оттуда русских».На самом деле вся эта возня вокруг темы Курил настораживает. Вряд ли стоит считать, что все эти заявления Абэ приготовлены для внутреннего пользования в качестве получения рейтинговых баллов. Абэ всеми силами пытается привлечь к «разрешению курильского вопроса» третью сторону. И эту сторону он и упомянул в своей очередной тематической речи.