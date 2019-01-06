Новый военный городок появится на побережье моря Лаптевых

Арктическая база "Северный клевер" на о.Котельный

Минобороны России начало строительство нового военного городка на побережье моря Лаптевых. Сдачу городка "под ключ" планируется провести уже в этом году, сообщает пресс-служба военного ведомства.Новый военный городок Северного флота строится в поселке Тикси в Якутии, на побережье одноименной с поселком бухты моря Лаптевых, сообщили в Минобороны. Согласно опубликованной информации, на настоящий момент там завершается первый этап строительства, начатого в августе 2018 года. Городок возводится блочно-модульным способом и будет включать в себя все современные удобства для проживания. Всего строится 11 объектов, среди которых общежитие, административных корпус, столовая, гараж, дизельная электростанция и многое другое. Все возводимые объекты будут соединены между собой крытыми переходами для обеспечения беспрепятственного перемещения военнослужащих между ними в условиях Крайнего Севера и Арктики.Согласно заявлению департамента массовых коммуникаций Минобороны, новый военный городок предназначен для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота. Таким образом можно предположить, что на побережье моря Лаптевых создается военная инфраструктура для размещения новой зенитной ракетной бригады, создаваемой для прикрытия воздушного пространства над российским Севером и Арктикой.Ранее сообщалось, что новая бригада ПВО будет создана "на одном из стратегических направлений" и получит на вооружение бригадный комплект ЗРС С-300В4.