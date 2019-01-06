Вашингтон может оставить часть военного контингента в Сирии

В американской администрации заявили, что могут оставить часть военных в Сирии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в окружении президента США. Напомним, что ранее в Вашингтоне было заявлено о решении полностью вывести из САР американский военный контингент, однако через несколько дней сенатор Линдси Грэм, переговорив с Трампом, объявил, что «борьба с ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещена в РФ) будет продолжена».По последним данным, США обсуждают с Израилем вопрос о том, чтобы оставить в Сирии часть своего военного контингента. Речь идёт о военной базе Эт-Танф, расположенной неподалёку от границы САР с Иорданией. Обсуждение с израильской стороной идёт по линии советника американского президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. Накануне он прибыл в Израиль. На сегодня запланирована его встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.Напомним, что Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии 23 декабря. При этом Трамп заявил, что добивать остатки ИГИЛ* будут «без участия США» соседствующие с Сирией страны, включая Турцию.Если часть американского контингента в Сирии всё же останется, то это станет лишним доказательством того, что в США не выполняют даже те обещания, которые давали буквально несколько дней назад.Ранее в израильских СМИ заявили, что в случае вывода войск США из Сирии авиация ЦАХАЛ получит возможность «свободного нанесения ударов по целям на территории Сирии».