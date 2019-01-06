В Египте сапёр погиб при обезвреживании бомбы близ христианской церкви

В полицию Каира поступило сообщения об обнаружении странного предмета близ одной из христианских церквей восточного пригорода египетской столицы. К месту обнаружения выдвинулись сотрудники египетских силовых ведомств, включая специалистов-взрывотехников (сапёров). Предварительный осмотр сразу позволил сделать вывод о том, что это взрывное устройство. Террористы собирались привести его в действие во время празднования Рождества в церкви Пресвятой Богородицы.По некоторым данным, взрывное устройство было закреплено на крыше. К его обезвреживанию приступил взрывотехник. Однако работы со взрывным устройством привели к трагедии. Взрывное устройство сработало, и человек, пытавшийся его обезвредить, погиб. Ещё двое представителей египетских правоохранительных органов получили осколочные ранения и были доставлены в одну из клиник.На данный момент ни одна из радикальных группировок, действующих в Египте, не взяла на себя ответственность за террористический акт.В пресс-службе полицейского департамента столичного региона Египта говорится о том, что сотрудник сапёрного подразделения ценой собственной жизни спас десятки жизней египетских христиан. В то же время ничего не говорится о том, по какой причине бомба не была обезврежена по-настоящему безопасным способом.