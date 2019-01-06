В Вашингтоне назвали Украину неуправляемой проблемой
Американские сенаторы, представляющие республиканскую партию, выступили с резкой критикой политики, проводимой Украиной. Во время встречи американских политиков с представителями украинских общественных организаций, было заявлено, что современная Украина стала неуправляемой проблемой для Соединенных Штатов и ЕС, пишет International Policy Digest.
Американские сенаторы-республиканцы подвергли резкой критике политику, проводимую Киевом, назвав Украину очень большой неуправляемой проблемой. По словам американских политиков, на Украине происходит неуправляемый рост агрессии и радикальных настроений, а власть никак с этим не борется. При этом на Украине в крайне резкой форме отвергаются все альтернативные взгляды на политику Киева.
Кроме этого, в Сенате назвали экономические преобразования Украины крайне неэффективными. Ошеломляющая коррупция и непродуктивные расходы "съедают" многомиллиардные вливания западных стран в экономику Украины.
Досталось и нынешнему президенту Украины Порошенко, который, по словам сенаторов, использует украинские законы для преследования своих политических оппонентов, превратив правоохранительные органы страны в силу политического давления. Кроме этого, суды Украины полностью контролируются политиками и бизнесменами и говорить об их независимости было бы глупо. Они также являются инструментом политической борьбы за власть в стране. Как пример привели судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который в США назвали "пародией на суд". По мнению сенаторов, все обвинение в государственной измене строилось на каких то незначительных доказательствах, а существенных вообще представлено не было. При этом в ходе процесса было зафиксировано огромное количество нарушений со стороны современного украинского правосудия, а также полное пренебрежение верховенством закона Украины и универсальных принципов справедливости и прав человека.
В Вашингтоне пообещали принять "ряд мер" в отношении действующей украинской власти, чтобы противостоять экономической и политической "спирали смерти" на Украине.
Американские сенаторы-республиканцы подвергли резкой критике политику, проводимую Киевом, назвав Украину очень большой неуправляемой проблемой. По словам американских политиков, на Украине происходит неуправляемый рост агрессии и радикальных настроений, а власть никак с этим не борется. При этом на Украине в крайне резкой форме отвергаются все альтернативные взгляды на политику Киева.
Кроме этого, в Сенате назвали экономические преобразования Украины крайне неэффективными. Ошеломляющая коррупция и непродуктивные расходы "съедают" многомиллиардные вливания западных стран в экономику Украины.
Досталось и нынешнему президенту Украины Порошенко, который, по словам сенаторов, использует украинские законы для преследования своих политических оппонентов, превратив правоохранительные органы страны в силу политического давления. Кроме этого, суды Украины полностью контролируются политиками и бизнесменами и говорить об их независимости было бы глупо. Они также являются инструментом политической борьбы за власть в стране. Как пример привели судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который в США назвали "пародией на суд". По мнению сенаторов, все обвинение в государственной измене строилось на каких то незначительных доказательствах, а существенных вообще представлено не было. При этом в ходе процесса было зафиксировано огромное количество нарушений со стороны современного украинского правосудия, а также полное пренебрежение верховенством закона Украины и универсальных принципов справедливости и прав человека.
В Вашингтоне пообещали принять "ряд мер" в отношении действующей украинской власти, чтобы противостоять экономической и политической "спирали смерти" на Украине.
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- https://www.obozrevatel.com/
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