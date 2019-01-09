Американская эпидемия отставок. Есть ли прививка у Курта Волкера?

В Вашингтоне эпидемия отставок: генпрокурора, постпреда в ООН, министра обороны, ведущих пресс-секретарей ведомств… Поговаривают и об отставке министра финансов Стива Мнучина. Президент Трамп почему-то разбушевался, вырвался из смирительной рубашки, надетой на него Конгрессом и CNN.Если это так, то назревает и отставка спецпредставителя США на Украине Курта Волкера. Здесь нужно сказать, что отношения с Трампом у него сразу не сложились, ведь Волкер – ставленник покойного сенатора Джона Маккейна, у которого с Трампом была просто война, а не отношения. Трамп и Волкер не встречаются, поддерживают связь через госсекретаря Майка Помпео, как бы непосредственного начальника Волкера. При всём этом Волкер ведёт собственную игру на Украине в духе Маккейна, и Трамп с Помпео до сих пор терпят его. Курт – ещё и ставленник Атлантического совета США, общественной, но странно влиятельной организации.На G-20 в Аргентине Волкер подставил Трампа антироссийской провокацией в Керченском проливе, явно с ним согласованной: сорвал Трампу встречу с Путиным в Буэнос-Айресе. Возможно, сорвал Трампу торг с Путиным по ДРСМД и Сирии, из которой США вынуждены теперь уходить в одностороннем порядке. Это большие прегрешения, на чём же он держится? Трудно сказать. Однако Трамп терпит ставленника Маккейна и его Фонда демократии, хотя на Маккейна у него был большой зуб.Отставка Курта Волкера будет означать перемену политики США на Украине, и CNN с «вашингтонским болотом» могут обвинить Трампа в сдаче режима Порошенко на милость Путину. Но и реальной поддержки от администрации Трампа Курт Волкер не имеет, все его заявления и обещания – не более чем послания Атлантического совета.Министр обороны Джеймс Мэттис, помнится, недавно дружески обнимал Петра Порошенко, обещал поддержку, больше он не сможет обнять Петра в этой должности, отправили его в отставку трамповские силы! Что будет, если и Курта Волкера эти силы отправят в отставку?После керченской провокации Волкер сделал ошибку, или не сделал ошибку, а раскрыл дверь, чтобы громко ею хлопнуть. Курт вдруг заявил, что не нанесёт визит в Москву, пока не освободят украинских моряков. В Москве на это сказали, что Курт «утратил связь с реальностью».Возможна и другая причина, её часто приводит один мой знакомый политолог: у Курта просто завышенная самооценка, «комплекс Наполеона». Если Трампу почему-то захочется отправить своего спецпредставителя на Украине в Москву, Курту придётся подавать в отставку, он ведь в Москву не въездной.Курт Волкер и присоединившийся к нему экс-посол США на Украине Джон Хёрбст представляют оплот глобалистов – Атлантический совет США и находятся как бы на острие антироссийской политики. Они упражняются в словесных нападках на Россию, выражая этим позицию Атлантического совета.Но решения по Украине принимает всё же президент Трамп и госсекретарь Майк Помпео, его первый наперсник. Атлантический совет через своих ставленников пытается вилять Трампом, пытается загнать его в коридор возможных решений. Хвост пытается вилять собакой, однако, голова собаки всегда чувствует свой хвост. Вопрос: сколько будет продолжаться этот странный симбиоз?О серьёзности этой темы говорит разнос, который только что устроили сенаторы-республиканцы неким украинским общественным организациям, заявив что «Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Евросоюза», что «в стране происходит неуправляемый рост агрессии и радикальных настроений». Эти республиканцы – трамповцы, и они говорят это также ответственному за украинские дела Курту Волкеру.Кстати, Москва может сделать какой-то жест, чтобы дать Трампу повод убрать потерявшего связь с реальностью Курта Волкера. Это будет катастрофа для избирательной кампании Порошенко, который держится на политической поддержке Волкера и Атлантического совета. Порошенко потеряет «политический томос» Вашингтона!Возможная отставка Курта Волкера открывает реальные президентские перспективы для Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, за которыми стоит «старый друг» Порошенко, олигарх Игорь Коломойский. Днепропетровский политический клан всё-таки существует!Однако без проблем бывшим днепропетровским никак не обойтись: бандеровцы с Западной Украины опасаются своих восточных «побратымов», замминистра по оккупированным территориям Георгий Тука недвусмысленно обозвал население Юго-востока «сволочью»…