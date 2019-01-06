Варфоломей дал название новой украинской церкви

"Ну, СЦУ, так СЦУ", "А кто является главным СЦУкуном автокефальным, создателем и носителем Томоса?","#СЦУ — это не то, что вы подумали", "Святейшая Церковь Украины. Сокращенно СЦУ. Самое подходящее название для этого образования", "Ну… со СЦУ нас!"

Константинопольский патриарх Варфоломей, подписавший томос об автокефалии для новой религиозной структуры Украины, в тексте документа переименовал ее, назвав не "Православной церковью Украины" (ПЦУ), а "Святейшей церковью Украины" (СЦУ), сообщают украинские СМИ.Новое название украинской церкви, созданной при помощи президента Украины Порошенко и Константинопольского (Стамбульского) патриарха Варфоломея, буквально "взорвало" Сеть. Пользователи интернета хорошо "прошлись" по новому названию новосозданной украинской церкви:При этом, как написал украинский православный блогер Массимо Коловрат, новая украинская церковь, получившая автокефалию от Варфоломея, не имеет право создавать зарубежные епархии и приходы, а все имеющиеся церковные объекты, находящиеся за рубежом и ранее принадлежащие Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, переходят в полное подчинение Константинополю (Стамбулу). Контроль новой церкви будет распространятся исключительно только на территорию Украины.Согласно томосу новая церковь Украины напрямую подчиняется патриарху Константинополя и он же является ее главой. Неподчинение решениям патриарха приведет к потере автокефалии.Таким образом, новая Святейщая церковь Украины не получила главного - самостоятельности, она полностью подчинена Стамбулу. Украинская православная церковь Московского патриархата имеет намного больше свободы и косвенно зависит от Москвы.