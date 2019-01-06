Китай объявил о начале экспорта боевой лазерной установки
В последние числа декабря 2018 года Китай объявил о начале поставок на экспорт передвижной лазерной установки LW-30 производства китайской корпорации CASIC, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net.
Новая лазерная установка создана конструкторами Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности. LW-30 представляет собой систему, размещённую на двух грузовиках. Один из них оснащается лазерной установкой, второй — системой обнаружения воздушных целей. Разработчики боевого лазера заявляют его как ПВО ближнего действия.
Китайская корпорация показала новый лазерный комплекс на проходившей в начале ноября в китайском Чжухае выставке Airshow China 2018. Согласно заявленным характеристикам, боевой лазер способен поражать цели на расстоянии до 25 км. При этом сообщается, что комплекс способен поражать не только беспилотники, но бомбы и мины в полёте. Мощность установки заявлена в 30КВт
В тоже время китайский эксперт по ракетным технологиям Сун Чжунпин заявил, что LW-30 предназначена для обнаружения и поражения небольших целей с эффективной отражающей поверхностью менее 1 кв. метра, летящих на небольшой высоте, ниже 1 км, со сравнительно невысокой скоростью – менее 200 км/час.
По мнению некоторых экспертов, применение боевого лазера существенно удешевит борьбу с дронами, поскольку "выстрел" такой "пушки" гораздо дешевле, чем применение любой управляемой ракеты.
Новая лазерная установка создана конструкторами Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности. LW-30 представляет собой систему, размещённую на двух грузовиках. Один из них оснащается лазерной установкой, второй — системой обнаружения воздушных целей. Разработчики боевого лазера заявляют его как ПВО ближнего действия.
Китайская корпорация показала новый лазерный комплекс на проходившей в начале ноября в китайском Чжухае выставке Airshow China 2018. Согласно заявленным характеристикам, боевой лазер способен поражать цели на расстоянии до 25 км. При этом сообщается, что комплекс способен поражать не только беспилотники, но бомбы и мины в полёте. Мощность установки заявлена в 30КВт
В тоже время китайский эксперт по ракетным технологиям Сун Чжунпин заявил, что LW-30 предназначена для обнаружения и поражения небольших целей с эффективной отражающей поверхностью менее 1 кв. метра, летящих на небольшой высоте, ниже 1 км, со сравнительно невысокой скоростью – менее 200 км/час.
По мнению некоторых экспертов, применение боевого лазера существенно удешевит борьбу с дронами, поскольку "выстрел" такой "пушки" гораздо дешевле, чем применение любой управляемой ракеты.
- Использованы фотографии:
- Defence-blog.com
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