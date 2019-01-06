СМИ Прибалтики рассказали об осквернении солдатами США флага Литвы

Солдаты американского подразделения, дислоцированного на территории Прибалтики, осквернили один из государственных символов Литвы. Примечательно, что литовское и американское военные командования приложили все усилия, для того, чтобы скрыть от общественности скандальный эпизод.Речь идёт об эпизоде, когда американские военнослужащие разорвали государственный флаг Литовской Республики, сорвав его со здания литовской прокуратуры.Более восьми месяцев эта информация оставалась недоступной для общественности. Теперь её публикует портал Baltnews со ссылкой на местные СМИ и очевидцев.Сообщается, что заявление об акте вандализма поступило в полицию 25 апреля прошлого года, однако в полиции решили «посовещаться» с представителями министерства обороны Литвы и командованием расквартированного в республике американского контингента. После этого была получена директива «замять ситуацию».Напомним, что ранее американские солдаты в Литве уже отмечались скандальными эпизодами. Так, мэр Вентспилса рассказал СМИ о том, что военнослужащие американского контингента и другие «партнёры» по НАТО справляли нужду на клумбах и демонстрировали «непотребности» литовским девушкам возле кафе и ночных клубов.Поведение американских солдат можно объяснить только тем, что Литву они считают своей очередной колонией, где реальным хозяевам дозволено всё. Молчание властей Литвы красноречиво свидетельствует о полном отсутствии литовской государственности.