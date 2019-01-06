Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 28.12.18 – 03.01.19
Боец НМ ДНР Максим Дроздов позывной «Индус»
На прошедшей неделе, накануне Нового года, политики договорились в Минске о новом с 29 декабря «Рождественском перемирии». Честно говоря, нам тут в Донбассе, об этих договоренностей, не холодно и не жарко. Киев, как не выполнял, так и не выполняет договоренности.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 26 раз. По двенадцати населенным пунктам Республики противник выпустил 4 мины калибром 82 и 120 мм. Также противник применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 14 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 120 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Веселогоровка, Михайловка, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Сокольники, Славяносербск, Смелое и Николаевка.
На это неделе среди военнослужащих и мирного населения Республик потерь не зафиксировано.
С 1 января по 27 декабря 2018 года на территории Донецкой Народной Республики погиб 161 человек.
Вообще, с начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4728 человек, среди которых 615 женщин, 4113 мужчин, в том числе 81 ребенок.
По оперативным данным по состоянию на 28.12.2018 украинской стороной удерживается 273 человека, в том числе: — 103 человека, нахождение которых на украинской территории подтверждено. — 170 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной.
По состоянию на 28 декабря 2018 года в списке лиц, пропавших без вести, числится 455 человек, возможно, они также находятся в украинском плену.
28 декабря, боевики 128-й горно-штурмовой бригады, по приказу военного преступника Собко, пытаясь подтвердить бравадные высказывания советника президента Порошенко – Бирюкова о занятии практически всей «серой зоны», предприняли вылазку с намерениями продвинуться вперед на Мариупольском направлении и захватить наши позиции. Две группы противника, численностью по 12-14 человек каждая, пытались скрытно подойти к нашим позициям, однако вышли на свое минное поле. В результате срабатывания противопехотных мин, по предварительным данным, ТРОЕ боевиков получили ранения и ДВОЕ погибли. Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
После неудачной попытки, группа диверсантов позорно бежала. Все время, с момента выхода со своих позиций до позорного бегства, украинские боевики находились под нашим наблюдениям и прицелом.
В ходе предварительного опроса выяснились интересные факты. В частности, подтвердились озвученные нами ранее данные о планируемом украинским командованием наступлении на Мариупольском направлении, в котором одной из основных ударных сил должна была стать именно 128-я горно-штурмовая бригада. Пленный боевик рассказал о том, что слухи о наступлении вызвали панику в рядах украинских оккупационных сил, так как подавляющее большинство его сослуживцев прибыло в зону конфликта с одной целью – отсидеть положенный срок в окопе, заработать немного денег и скорее вернуться домой. По его словам, рисковать своей жизнью за интересы олигархов никто не собирается.
29 декабря, зафиксированы полеты БЛА противника на Горловском направлении. Отмечу, что факт использования летательных аппаратов является прямым нарушением Минских соглашений.
30 декабря, в районе н.п. Пески боевики 57-й мотопехотной бригады, находившиеся под воздействием изрядной дозы некачественного алкоголя, решили пострелять по н.п. Веселое. По уже устоявшейся традиции, миномет «Молот» разорвался, унеся жизни двух украинских боевиков 57-й бригады, еще двое получили ранения.
1 января, в подразделении 54-ой отдельной механизированной бригады, при проведении работ по установке минно-взрывных заграждений в районе н.п. Новотошковское, один военнослужащий, получил минно-взрывную травму не совместимую с жизнью.
Кроме того, ещё двое военнослужащих этой же бригады, получили ранения средней степени тяжести, в районе Золотое-4, в результате неосторожного обращения с оружием.
ДНР:
Разведданных нет.
ЛНР:
Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в районе: - н.п. Крымское, обнаружены огневые позиции двух минометных расчетов и расчёт ЗУ-23;
- н.п. Троицкое, 1 единица БМП-1 и позиции миномётной батареи;
- н.п. Трёхизбенка, огневые позиции миномётной батареи;
- н.п. Новотошковское, позиция минометной батареи калибром 120 мм, 2 единицы БМП 54 бригады. Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, также фиксируется и представителями ОБСЕ. Так, на этой неделе вне мест хранения выявлено более 70 единиц: 152-мм САУ «Акация» – 17 единиц;
122-мм САУ «Гвоздика» – 12 единиц; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 7 единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 15 единиц; танков Т-64 и Т-72 – 21 единица; зенитных ракетных комплекса «Стрела» - 1 единица; зенитных ракетных комплекса «ОСА» - 3 единицы.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
28.12.18, пятница
09:20 – н.п. Зайцево северное – н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:30 – н.п. Пески – Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:30-10:00 – н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:40-12:10 – н.п. Пески - Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
12:00-12:30 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 5 гранат СПГ-9;
12:05-12:35 – н.п. Водяное - н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС;
12:45 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 30 выстрелов БМП-1;
12:50 - БМП-2 (16) – с направления Троицкое – в направлении Веселогоровка;
13:00-13:30 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:20-13:50 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
15:25 – н.п. Пески – Вольво-Центр: совершено 50 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:10-17:40 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 4 гранаты СПГ-9;
17:20-17:50 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:20 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:05-20:35 – н.п. Пески – Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
21:10-21:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 гранат СПГ-9;
22:00-22:30 – н.п. Пески – Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:25 - СО – с направления Станично-Луганское – в направлении Николаевка.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 2 раза.
29.12.18, суббота
12:40 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: применяется стрелковое оружие;
16:20 - РПГ (2), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий; 18:05 - РПГ (1), КК, СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий; 19:30 - РПГ (9), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
20:45 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:20 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 58 гранат АГС, произведено 100 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:50 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 мины калибром 120 мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 4 раза, ЛНР 3 раза.
30.12.18, воскресенье
19:50 - 82 мм (6), СПГ-9 (4), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
23:30 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, выпущено 2 мины калибром 82 мм, 29 гранат АГС, используется стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 1 раз, ЛНР 1 раз.
31.12.18, понедельник
02:30 - 120 мм (10), 82 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Желобок; 02:55 - 120 мм (7), КК – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий.
За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ДНР, ЛНР 2 раза.
01.01.19, вторник
01:10 - АГС (29), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Смелое; 01:10 - СПГ-9 (10), АГС (15) – с направления Светлодарское – в направлении Лозовое; 01:45 - СО – с направления Трехизбенка – в направлении Славяносербск;
17.25 – н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск, используется крупнокалиберное вооружение.
22:50 - СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 1 раз, ЛНР 4 раза.
02.01.19, среда
За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ДНР и ЛНР.
03.01.19, четверг
09:50 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное, выпущено 29 гранат АГС, используется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
09:55 – н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново, произведено 5 выстрелов СПГ-9;
11:15 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 10 гранат из СПГ-9;
12:20 - КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Михайловка; 21:35 - 120 мм (6) – с направления Крымское – в направлении Сокольники.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 3 раза, ЛНР 2 раза.
Всем терпения и здоровья! Мира в Новом году!
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