В NASA приняли решение отозвать приглашение на визит Рогозина в США
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отозвало приглашение на ответный визит в США директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. По словам директора NASA Джима Брайденстайна, такое решение было принято из-за позиции американских сенаторов, сообщает газета The Washington Post.
Ранее в американском космическом агентстве заявили, что обсуждается перенос визита Рогозина в США на неопределенное время, но в последствии было принято решение о полной отмене визита.
Приглашение Рогозина в США было ответным шагом директора NASA Джима Брайденстайна, который ранее посетил Россию. В ходе поездки директора американского космического агенства были обсуждены и проработаны многие рабочие вопросы в сфере космического сотрудничества, в том числе и строительство международной окололунной базы. Ответный визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина должен был подтвердить сохранение "прочных рабочих отношений", но наткнулся на нежелание америкаских законодателей видеть Рогозина на территории США. Директор Роскосмоса находится под американскими санкциями с 2014 года, а приостанавливать действие санкций в отношении него в Вашингтоне не хотят.
Между тем в Роскосмосе до сих пор не получили официального уведомления от американского космического ведомства об отзыве приглашения Рогозина в США.
Кроме того, по словам представителя российской ракетно-космической отрасли, отказ от принятия делегации Роскосмоса со стороны США может привести к выходу России из переговоров с NASA об участии в проекте окололунной станции Gateway.
Ранее в американском космическом агентстве заявили, что обсуждается перенос визита Рогозина в США на неопределенное время, но в последствии было принято решение о полной отмене визита.
Приглашение Рогозина в США было ответным шагом директора NASA Джима Брайденстайна, который ранее посетил Россию. В ходе поездки директора американского космического агенства были обсуждены и проработаны многие рабочие вопросы в сфере космического сотрудничества, в том числе и строительство международной окололунной базы. Ответный визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина должен был подтвердить сохранение "прочных рабочих отношений", но наткнулся на нежелание америкаских законодателей видеть Рогозина на территории США. Директор Роскосмоса находится под американскими санкциями с 2014 года, а приостанавливать действие санкций в отношении него в Вашингтоне не хотят.
Между тем в Роскосмосе до сих пор не получили официального уведомления от американского космического ведомства об отзыве приглашения Рогозина в США.
Кроме того, по словам представителя российской ракетно-космической отрасли, отказ от принятия делегации Роскосмоса со стороны США может привести к выходу России из переговоров с NASA об участии в проекте окололунной станции Gateway.
- Использованы фотографии:
- Kremlin.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter