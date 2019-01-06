ВМС Ирана и России проведут очередные учения в Каспийском море
Иранские Военно-морские силы начали подготовку к проведению совместно с российскими ВМС учений в акватории Каспийского моря. О совместных военно-морских учениях заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает иранское информационное агенство Mehr.
Согласно заявлению иранского командующего ВМС, совместные военно-морские учения кораблей иранских и российских ВМС, в большей степени будут способствовать повышению уровня стратегического и тактического сотрудничества стран на море. В программе учений запланировано проведение тактических, спасательных и антипиратских совместных учений. При этом адмирал не назвал точной даты проведения учений, но сообщил, что они пройдут в "ближайшее время".
Совместные учения ВМС России и Ирана проходят регулярно. В различные года в маневрах с иранской стороны принимали участие от трех до пяти кораблей. Осенью 2015 года на базу Каспийской флотилии прибыли с визитом три корабля иранских ВМС. В состав группы входили ракетные корабли Joshan и Peykan и новейший эсминец иранского производства Damavand. При этом иранский эсминец не смог посетить порт Астрахани, так как не прошел по осадке.
Летом 2017 года к российскому побережью прибыли флагман иранской каспийской флотилии эсминец Damavand, ракетные корабли серии "Пейкан", сторожевые катера класса "Гаем" с артиллерийскими установками, а также быстроходные патрульные катера.
Согласно заявлению иранского командующего ВМС, совместные военно-морские учения кораблей иранских и российских ВМС, в большей степени будут способствовать повышению уровня стратегического и тактического сотрудничества стран на море. В программе учений запланировано проведение тактических, спасательных и антипиратских совместных учений. При этом адмирал не назвал точной даты проведения учений, но сообщил, что они пройдут в "ближайшее время".
Совместные учения ВМС России и Ирана проходят регулярно. В различные года в маневрах с иранской стороны принимали участие от трех до пяти кораблей. Осенью 2015 года на базу Каспийской флотилии прибыли с визитом три корабля иранских ВМС. В состав группы входили ракетные корабли Joshan и Peykan и новейший эсминец иранского производства Damavand. При этом иранский эсминец не смог посетить порт Астрахани, так как не прошел по осадке.
Летом 2017 года к российскому побережью прибыли флагман иранской каспийской флотилии эсминец Damavand, ракетные корабли серии "Пейкан", сторожевые катера класса "Гаем" с артиллерийскими установками, а также быстроходные патрульные катера.
- Использованы фотографии:
- en.mehrnews.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter